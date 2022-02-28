В России создали информационные платформы для проверки публикаций на достоверность

События последних дней на Украине породили целое информационное цунами — социальные сети, мессенджеры и СМИ пестрят десятками тысяч сообщений. Уже много сказано о том, как важно проверять источники информации. Сейчас все и без того испытывают чувство тревожности и не знают, чему верить. Правительство Бурятии предупреждает, прежде чем делиться фотографиями и постами в соцсетях, не лишним будет проверить информацию в нескольких источниках



Создан специальный сайт войнасфейками.рф и телеграм-канал https://t.me/warfakes, которые ежедневно обновляют информацию и помогают разобраться пользователям в потоке информации.



Несколько советов для читателей, которые помогут отличить достоверную информацию от фейка.



1. Смотрите на источник информации. Кто её сообщает, когда и на что ссылается. Сообщения, ссылающиеся на анонимные непонятные источники вроде «одному моему знакомому сказал сотрудник одной службы», «источник в органах сообщил» – это гарантированный фейк. Доверять (в некоторой степени) можно лишь официальным источникам лицам, поскольку они несут ответственность за правдивость распространяемой информации.

2. Фото и видео, несмотря на кажущуюся достоверность, также подделываются, точнее подделывается сопроводительная информация к ним — за актуальные материалы выдаются съёмки из других мест или другого времени. Чтобы проверить фото или видео на аутентичность необходимо пользоваться сервисом поиска похожих изображений в Яндексе. Как правило, он покажет, где и когда впервые появилось это изображение.

3. Люди доверяют сообщениям от друзей и знакомым, распространяемым в мессенджерах, и этим часто пользуются злоумышленники. Они вбрасывают в группы ложные сообщения, откуда их начинают в приступах паники пересылать друг другу простые граждане. Таким образом под видом сообщений от друзей и родственников распространяется ложная информация. К сообщениям в мессенджерах следует относится наиболее критично, проверять и перепроверять их.

4. Вы можете проверить правдивость сообщения на специальных ресурсах, где их проверяют. В сети уже появились сообщества журналистов и блогеров, которые начали разоблачать наиболее одиозные фейки. Например, сайт войнасфейками.рф разоблачил более 60 таких ложных сообщений. Также разборы публикуются в телеграм-канале проекта — https://t.me/warfakes.



Напомним, большую тревогу у жителей Бурятии вызвала публикации в социальных сетях, где распространяли телефоны под предлогом предоставления данных о пленных и погибших. Злоумышленники называли это «Горячей линией для родственников российских солдат и офицеров». На самом деле это один из новых видов мошенничества по снятию денег со счетов банков или телефонов при звонке. Отношения к реальным сведениям это не имело.

