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Весна в Бурятии начнётся с небольшого снега

Весна в Бурятии начнётся с небольшого снега
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём -2 градуса

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-16 м/с, позёмка. Температура дням -1,-6, по юго-западу до +2, по северу местами от -6,-11.

В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура днём -1,-3.
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