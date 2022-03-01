Весна в Бурятии начнётся с небольшого снега

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём -2 градуса



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-16 м/с, позёмка. Температура дням -1,-6, по юго-западу до +2, по северу местами от -6,-11.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура днём -1,-3.

