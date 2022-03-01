В Улан-Удэ днём -2 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-16 м/с, позёмка. Температура дням -1,-6, по юго-западу до +2, по северу местами от -6,-11.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура днём -1,-3.
Весна в Бурятии начнётся с небольшого снега
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В Улан-Удэ днём -2 градуса
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