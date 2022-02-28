Экстремальный ледяной ультрамарафон пройдёт на Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участники стартуют 1 марта в селе Усть-Баргузин в Бурятии



Компания Adrenaline Rush запускает проект Adrenaline Rushians, первым событием которого станет экстремальный ледяной ультрамарафон (0+) на Байкале, сообщает Байкальский фронтир.



- Мы запустили Adrenaline Rushians, чтобы дать возможность любителям адреналина пройти ультрапроверку на прочность, максимально раскрыв свои внутреннюю энергию и потенциал, – рассказывает маркетинг менеджер компании Михаил Королев.



В экстремальных погодных условиях пройдёт трасса многодневного ультрамарафона длиной 424 километра. Участники стартуют 1 марта в Усть-Баргузине. Состязания пройдут в кросс дисциплинарном формате, где часть дистанции будет беговой, а часть — конькобежной. Ультрамарафон завершится в поселке Листвянка 6 марта.



Участники ультрамарафона — это спортсмены-любители, имеющие опыт преодоления больших дистанций в сложных погодных условиях, каждый из которых получил персональное приглашение от команды Adrenaline Rush. Так, среди участников Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon есть конструктор авиационных двигателей из Перми, шахтер из Кемерово и учительница русского языка и литературы из Иркутска. За плечами каждого большие спортивные состязания: чемпионат мира по приключенческим гонкам и чемпионат России по 24-часовому бегу зимой, преодоление Босфора вплавь и велосипедные марафоны по пересеченной местности.



В Листвянке добравшихся до финиша участников будет ждать церемония награждения.

