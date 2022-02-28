Девушки обеспечили выход сборной в финал
Впервые сборная Бурятии по баскетболу среди девушек обеспечила выход в финал первенства страны. Произошло это по итогам второго полуфинала первенства России по баскетболу, который прошёл в Новосибирске, сообщает минспорта Бурятии.
- За прошедшую неделю сыграны матчи с пятью командами по круговой системе. Первый матч с хозяевами площадки наша команда проиграла, видимо сказалось предстартовые волнение. Во втором матче девочки вернули должок за обидное поражение на первом этапе нашим старым знакомым из Новокузнецка. Матч завершился со счётом 58:47. Третий матч с командой Свердловской области завершился с итоговой разницей в 13 очков. В заключительном матче наши девчонки обыгрывают команду из Нефтеюганска. Вся игра была - «качели», инициатива переходила от одной команды к другой, но финальная четверть осталась за явным преимуществом наших девчонок! - поделилась тренер команды Оксана Зиборова.
Победой в заключительном матче сборная республики обеспечила себе выход в финальную часть первенства страны.
Впервые сборная Бурятии по баскетболу вышла в финал первенства страны
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