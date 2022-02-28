К спортивной акции присоединились самые преданные любители беговых лыж
26 февраля на Верхней Берёзовке в спортивном комплексе «Зорька» в Улан-Удэ прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2022».
- К традиционной спортивной акции присоединились самые преданные любители беговых лыж. А самым младшим участником забега был трёхлетний Андрей, - сообщает мэрия Улан-Удэ.
Каждый̆ участник «Лыжни России-2022», от новичка до опытного спортсмена, мог проверить себя на дистанциях в 2022 м, 5 км и 10 км, в соответствии с возрастной̆ категорией̆.
Программа соревнований состояла из массового забега на 2022 метров среди юношей и девушек до 17 лет. Также горожане соревновались в забеге на 2022 м среди мужчин и женщин старше 17 лет. Кроме того, были старты на дистанциях 5 км и 10 км.
Как сообщили «Байкал-Daily» в минспорта Бурятии, среди лыжников дошкольного возраста на дистанции 500 метров победил Андрей из детсада №29. Среди девочек – Полина из того же дошкольного учреждения.
- На дистанции 2022 метра стал победителем Серебренников Даниил из ВСГТУ, среди девушек – Екатерина Викторова из того вуза. На дистанции 10 км среди мужчин 2003 года и старше быстрее всех пробежал Александр Прохоров и Мухоршибирской ДЮСШ, а среди девушек – Екатерина Литвинова из Заиграева, - рассказали в минспорта Бурятии.
Трёхлетний малыш принял участие в «Лыжне России» в Бурятии
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