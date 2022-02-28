В её рамках пройдёт более 600 мероприятий
С 1 по 6 марта в Иркутске пройдёт десятая, юбилейная «Неделя неформального образования». Проводить творческие мастер-классы, лекции, обучающие семинары будут муниципальные и частные образовательные учреждения, библиотеки, музеи, городские общественные организации.
В программе – свыше 600 мероприятий, рассчитанных на различную аудиторию. Среди них мастер-классы по прикладному искусству, живописи, деревообработке, программированию, построению веб-сайтов, консультации и тренинги психологов, открытые тренировки по йоге, дзюдо, айкидо, капоэйре, каратэ. Полная программа «Недели неформального образования» опубликована на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» в разделе «Анонсы».
– В честь юбилея проекта в этом году для всех участников будет проведён розыгрыш (0+) десяти подарков – сертификатов номиналом 1000 рублей в книжный магазин. Чтобы вступить в борьбу за призы, необходимо опубликовать пост с фото или видео с мероприятий «Недели неформального образования» в социальной сети «Инстаграм» и поставить хэштег #Неделя2022Иркутск. Победителей определим 9 марта, – рассказала начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации Александра Егорова.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой количество участников каждого мероприятия ограничено. Обязательным условием участия является наличие средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске стартует «Неделя неформального образования»
Общество, Фото:
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