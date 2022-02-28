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В Улан-Удэ открылась выставка «Живые камни»

В Улан-Удэ открылась выставка «Живые камни»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На представленных экспонатах природа «нарисовала» силуэты различных животных

С 25 февраля жителей и гостей столицы Бурятии приглашают на выставку «Живые камни». Выставка открылась в музее истории города Улан-Удэ.

- «Живые камни» – это коллекция камней, на которых сама природа как художник «нарисовала» силуэты различных животных и птиц. Улан-удэнец, коллекционер-любитель Сергей Мандреев в серых, невзрачных, невыразительных на вид гальках, булыжниках и даже валунах видит картины, созданные самой матушкой-природой, - сообщает пресс-служба музея.

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