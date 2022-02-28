В Улан-Удэ открылась выставка «Живые камни»

На представленных экспонатах природа «нарисовала» силуэты различных животных



С 25 февраля жителей и гостей столицы Бурятии приглашают на выставку «Живые камни». Выставка открылась в музее истории города Улан-Удэ.



- «Живые камни» – это коллекция камней, на которых сама природа как художник «нарисовала» силуэты различных животных и птиц. Улан-удэнец, коллекционер-любитель Сергей Мандреев в серых, невзрачных, невыразительных на вид гальках, булыжниках и даже валунах видит картины, созданные самой матушкой-природой, - сообщает пресс-служба музея.



Возрастное ограничение 6+

