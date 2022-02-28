К родителям обратилась детский омбудсмен Бурятии
Тверской суд Москвы арестовал студентку, которая бросила в полицейских бутылку с горючей смесью на несанкционированной акции в центре Москвы.
- Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 22-летней задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 апреля 2022 года, - прокомментировали в суде.
Этот прецедент стал основанием для усиления работы организаций, участвующих в воспитании и образовании детей и молодёжи.
- К сожалению, мы не раз встречали случаи, когда молодых людей, подростков приобщают к сомнительным акциям протестов, митингам. И когда взрослые вовлекают их в такие мероприятия, не беспокоясь об их будущем, это возмутительно. Нужно понимать, что наличие судимости влечет за собой множество ограничений в профессиональном развитии. В данный момент молодые ребята не в состоянии оценить эти риски, а мы –взрослые, должны им помочь и уберечь. Пожалуйста, следите, что и где смотрят и читают ваши дети, оградите их от любого контента, который может нанести вред, - обратилась к жителям республики уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
Жителей Бурятии призывают уберечь детей и молодёжь от участия в несанкционированных митингах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С подобным предложением выступил мэр города Игорь Шутенков
К родителям обратилась детский омбудсмен Бурятии
При этом в некоторых местах ожидается плюсовая температура
В столице Бурятии наградили победителей конкурса на лучший эскиз памятника БАМовцам
Спортсмен выступал за сборную Киргизии на международном турнире «Яшар Догу»
Приглашаются все желающие постичь суть философии буддизма
Премия «Малая своя колея» появилась два года назад в Заиграевском района
Михаил Харитонов: «Я тоже за мир! За мир во всем мире и для всех!»
Туристов обещали больше не развлекать алкогольным коктейлем из Байкала
Рабочий день в субботу будет на час короче
Этот праздник символизирует весёлые проводы зимы
О новой переправе жители просили давно
Впервые в городе Тайбэй покажут киноленты из республики
Подготовка шла несколько месяцев
Момент обрушения плитки на памятнике погибшим в Афганистане запечатлела камера