Жителей Бурятии призывают уберечь детей и молодёжь от участия в несанкционированных митингах

Общество, Фото: страница Натальи Ганькиной

К родителям обратилась детский омбудсмен Бурятии



Тверской суд Москвы арестовал студентку, которая бросила в полицейских бутылку с горючей смесью на несанкционированной акции в центре Москвы.



- Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 22-летней задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 апреля 2022 года, - прокомментировали в суде.



Этот прецедент стал основанием для усиления работы организаций, участвующих в воспитании и образовании детей и молодёжи.



- К сожалению, мы не раз встречали случаи, когда молодых людей, подростков приобщают к сомнительным акциям протестов, митингам. И когда взрослые вовлекают их в такие мероприятия, не беспокоясь об их будущем, это возмутительно. Нужно понимать, что наличие судимости влечет за собой множество ограничений в профессиональном развитии. В данный момент молодые ребята не в состоянии оценить эти риски, а мы –взрослые, должны им помочь и уберечь. Пожалуйста, следите, что и где смотрят и читают ваши дети, оградите их от любого контента, который может нанести вред, - обратилась к жителям республики уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.







