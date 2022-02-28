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Жителей Бурятии призывают уберечь детей и молодёжь от участия в несанкционированных митингах

Жителей Бурятии призывают уберечь детей и молодёжь от участия в несанкционированных митингах
Общество,  Фото:страница Натальи Ганькиной
К родителям обратилась детский омбудсмен Бурятии

Тверской суд Москвы арестовал студентку, которая бросила в полицейских бутылку с горючей смесью на несанкционированной акции в центре Москвы.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 22-летней задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 апреля 2022 года, - прокомментировали в суде.

Этот прецедент стал основанием для усиления работы организаций, участвующих в воспитании и образовании детей и молодёжи.

- К сожалению, мы не раз встречали случаи, когда молодых людей, подростков приобщают к сомнительным акциям протестов, митингам. И когда взрослые вовлекают их в такие мероприятия, не беспокоясь об их будущем, это возмутительно. Нужно понимать, что наличие судимости влечет за собой множество ограничений в профессиональном развитии. В данный момент молодые ребята не в состоянии оценить эти риски, а мы –взрослые, должны им помочь и уберечь. Пожалуйста, следите, что и где смотрят и читают ваши дети, оградите их от любого контента, который может нанести вред, - обратилась к жителям республики уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.




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