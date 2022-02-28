Машина была подарена национальному олимпийскому комитету
В воскресенье, 27 февраля, состоялась церемония вручения ключей от первого электромобиля Монголии национальному олимпийскому комитету (НОК). Компания «Барс Моторс» представила электромобиль «Hero».
Знаменосец сборной на Зимних олимпийских играх в Пекине, мастер спорта международного класса по лыжным видам спорта Б. Ачбадрах на электромобиле монгольского производства выехал на сцену, представляя его публике. Национальному олимпийскому комитету был подарен электромобиль с государственным регистрационным номерным знаком «0001».
Электромобиль способен развивать скорость 100 км/ч и преодолеть до 300 км на одном заряде. Кроме того, он заряжается от бытовой сети 220 В за 8-9 часов или всего за 40 минут от сети межфазового напряжения 380 В. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии собрали первый электромобиль
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