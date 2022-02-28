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Март в Бурятии начнётся со снегопадов

Март в Бурятии начнётся со снегопадов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом в некоторых местах ожидается плюсовая температура

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Судя по нему, весна в Бурятии начнётся с ветров и снегопадов. Но при этом ожидается довольно тёплая погода, а местами даже плюсовая.

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 марта, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по северной половине местами до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-16 м/с, позёмка. Температура ночью -13,-18, при снеге до -8, по северу до -22,-27, днём -1,-6, по юго-западу до +2, по северу местами от -6,-11.

В среду, 2 марта, в республике также облачно, преимущественно без осадков, к вечеру по северному Прибайкалью снег. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -22,-27, по Прибайкалью -8,-13, днём -1,-6, местами -9,-14.

3 марта облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -10,-15, местами -19-24, по Прибайкалью -4,-9, днём -2,-7, местами -10,-15.
прогноз погоды

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