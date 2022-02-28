В Улан-Удэ объявлен конкурс на лучшую куклу-чучело «Боярыня Масленица»

Заявки на участие принимаются до 5 марта



В столице Бурятии принимают заявки на участие в конкурсе на лучшую куклу-чучело «Боярыня Масленица». Подведение итогов пройдёт в день празднования «Широкой Масленицы», 6 марта, в парке имени С.Н. Орешкова.



Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т.д.). Заявки на участие принимаются до 5 марта по почте parki03@mail.ru с пометкой «Конкурс «Боярыня Масленица».



Требования, предъявляемые к работам:

- Высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метра, но не более 2 метров;

- Чучело должно быть изготовлено из натуральных материалов, которые легко сгорят на костре. Резиновые, пластиковые, пластмассовые изделия не приветствуются, так как при сгорании будут давать чёрный дым, копоть и неприятный запах;

- Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, специальную опору и т.п.



Основные критерии оценки: яркая самобытность, размеры (высота, массивность), создание масленичных чучел в соответствии с традициями (чучело должно быть без детализации лица), необычный подход (использование нестандартных материалов, техник, приёмов и приспособлений).



Среди всех участников будет выбрана лучшая масленичная кукла-чучело. Авторов наградят памятным дипломом и ценным призом.



Возрастное ограничение 6+

