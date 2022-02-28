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Для застраиваемых территорий Улан-Удэ подберут красивые названия

Для застраиваемых территорий Улан-Удэ подберут красивые названия
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
С подобным предложением выступил мэр города Игорь Шутенков

В столице Бурятии приступают к разработке мастер-плана, который ляжет в основу формирования стратегических документов города. В частности, генерального плана, стратегии пространственного развития и иной градостроительной документации.

О необходимости вовлечения горожан при определении будущего Улан-Удэ, заявил мэр города Игорь Шутенков в ходе совещания комитета экономического развития и туризма за 2021 год и задачам на 2022 год.

– Мастер-план даст видение, каков город сейчас и каков он будет, каким мы его видим. Нужно вовлечь как можно больше жителей, предпринимателей, бизнес сообщество в решение наших общих задач. Мы все должны посмотреть другими глазами на наш город. Это не должна быть радужная или фантастическая картина. Это должны быть ясные и вменяемые задачи, которые мы должны решить, – пояснил мэр.

Кроме того, он отметил, что для новых застраиваемых территории нужно подбирать красивые, уместные названия.

– У нас город широкий, разбросанный, состоит из микрорайонов с хорошими названиями – Силикатный, Матросово, Светлый, Радужный и т. д. Но в тоже время у нас параллельно есть безликие. Необходимо давать звучные и добрые названия застраиваемым территориям. Я прошу выйти с этой инициативой и обсудить её с жителями, – подчеркнул Игорь Шутенков.

На первом этапе формирования мастер-плана будет проведён комплексный анализ социально-экономического развития города, а также сформулирована концепция видения перспективного развития города на основе анализа. Затем будет составлен перечень ключевых проектов развития с обоснованием социальной и экономической целесообразности.

Председатель комитета экономического развития и туризма Игорь Елбаскин в итоговом докладе отметил, что заявки на бюджетный инфраструктурный кредит по двум проектам в городе одобрены правительством России. Проекты нужны для создания условий развития бизнеса и инженерной инфраструктуры.

– Первый проект направлен на инфраструктурное развитие центра города, второй проект связан с реконструкцией тепломагистрали №3, которая обеспечивает теплоснабжением более 10 тысяч человек. Были рассчитаны финансовые модели инвестиционных проектов, а также расчётные налоговые доходы в процессе строительства и эксплуатации объектов, – отметил Игорь Елбаскин.

В центральной части Улан-Удэ планируется строительство 166 тысяч кв. м жилья. Будут обустроены современные общественные пространства с благоустройством набережной. Имеющиеся объекты культурного наследия сохранят.

Реализация второго проекта по реконструкции тепломагистраль позволит ликвидировать шесть котельных. В том числе две мазутные, создающие угрозу экосистеме озера Байкал. Это позволит снизить вредные выбросы в окружающую среду на 300 тонн в год.

– Эффективной мерой для создания благоприятного инвестиционного климата стал особый правовый режим осуществления предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития. Сейчас в Улан-Удэ реализуются шесть инвестиционных проектов резидентов ТОР «Бурятия», – сообщил Игорь Елбаскин.

Кроме этого, в Улан-Удэ идёт работа по созданию комплексных инвестиционных площадок ТОР «Бурятия». Это позволит оперативно открывать производства на их территориях. Первой такой площадкой должна стать территория, расположенная на 4 км Спиртзаводского тракта.

– Создание площадки предполагается для размещения инвестиционных проектов по направлению «производство». Это пищевое и промышленное производство, что позволит создать инженерную инфраструктуру за счёт субсидии из средств федерального бюджета, – подчеркнул глава комитета.

Учёт мнения улан-удэнцев является приоритетом для работы города. В связи с этим в прошедшем году город активно включился в проект «Народная программа».

Был проведён анализ более 2000 предложений горожан для выявления наиболее значимых проблем. Предложения были сгруппированы, определены ответственные исполнители и сроки исполнения. Часть мероприятий уже реализована структурными подразделениями администрации.

– Жители внесли предложения для формирования комфортной городской среды. В основном, они касаются ремонта дорог, строительства поликлиник, школ, детских садов, озеленения города. Комитетом проделана большая работа по анализу и поиску источников финансирования мероприятий. В свою очередь депутаты Улан-удэнского горсовета будут учитывать наказы жителей в рамках «Народной программы», – рассказал председатель Улан-Удэнского городского совета ветеранов Чимит Бальжинимаев.

По итогам совещания работа комитета экономического развития и туризма признана удовлетворительной, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ администрацияУУ

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