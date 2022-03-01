 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу

В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На турнире будут соревноваться в 8 абсолютных первенствах

12 марта в Чите состоится XXV открытый чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу, приуроченный к десятилетию федерации. Турнир пройдёт на сцене дворца культуры железнодорожников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

- Спортсмены Забайкалья и не только будут соревноваться за звания чемпионов. Зрителей ждёт яркое шоу, море красоты и мотивации. Приходите поддержать участников и станьте частью значимого спортивного события этой весны. Призовой фонд чемпионата – 250000 рублей, - рассказали в федерации бодибилдинга Забайкальского края.

Соревнования проводятся в следующих категориях:
- Мужчины бодибилдинг – до 90 кг, свыше 90 кг и в абсолютном первенстве;
- Женщин бодифитнес – абсолютное первенство;
- Юниорки фитнес-бикини – от 18 до 23 лет, абсолютное первенство;
- Женщины фитнес-бикини – до 169 см., свыше 169 см и в абсолютном первенстве;
- Мастера фитнес-бикини – старше 35 лет, абсолютная категория;
- Женщины фитнес-модель – до 169 см., свыше 169 см и абсолютное первенство;
- Женщины Wellness Fitness – абсолютная категория;
- Мужчины пляжный бодибилдинг – до 178см, свыше 178см и в абсолютном первенстве.

Напомним, что в Бурятии ежегодный открытый чемпионат республики по бодибилдингу «Baikal Golden Stars», который должен был состоятся 6 марта, был перенесён на осень этого года.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край бодибилдинг чемпионат спорт Чита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт турнир по рыбалке на озере Могой
В Бурятии пройдёт турнир по рыбалке на озере Могой
Общество, 01.03.2022
Сельчан приглашают принять участие
В Улан-Удэ открылась выставка «Живые камни»
В Улан-Удэ открылась выставка «Живые камни»
Общество, 28.02.2022
На представленных экспонатах природа «нарисовала» силуэты различных животных
В Иркутске стартует «Неделя неформального образования»
В Иркутске стартует «Неделя неформального образования»
Общество, 28.02.2022
В её рамках пройдёт более 600 мероприятий
Бурятия приняла участие в медиа-мосте «Сагаалган – в кругу друзей»
Бурятия приняла участие в медиа-мосте «Сагаалган – в кругу друзей»
Общество, 28.02.2022
Участники обменялись опытом и поздравили друг друга творческими номерами
113 школьников в северном районе Бурятии смогут воспользоваться «Пушкинской картой»
113 школьников в северном районе Бурятии смогут воспользоваться «Пушкинской картой»
Общество, 28.02.2022
Они смогут посетить культурные мероприятия Баунтовского района
В ДФО наблюдается миграционный прирост
В ДФО наблюдается миграционный прирост
Общество, 28.02.2022
Наибольший приток населения отмечен в Якутии и Хабаровском крае
Усть-Ордынский гиревик стал призёром первенства России
Усть-Ордынский гиревик стал призёром первенства России
Общество, 28.02.2022
Спортсмен занял третье место в весовой категории 85 кг
В Бурятии появятся новые объекты образования
В Бурятии появятся новые объекты образования
Общество, 28.02.2022
В Еравнинском районе построят школу на 450 мест
В Улан-Удэ завершился финал ДФО по мини-футболу
В Улан-Удэ завершился финал ДФО по мини-футболу
Общество, 28.02.2022
Победителем соревнований стала Гусиноозёрская гимназия
В Ангарске духовой оркестр поздравил с праздником столетнего ветерана
В Ангарске духовой оркестр поздравил с праздником столетнего ветерана
Общество, 28.02.2022
Росгвардейцы исполнили композиции военных лет
В Улан-Удэ прошёл первый концерт музыкально-художественного салона
В Улан-Удэ прошёл первый концерт музыкально-художественного салона
Общество, 28.02.2022
Первый вечер был посвящён творчеству композитора Виктора Усовича
В Агинском округе наградили лучших в профессии
В Агинском округе наградили лучших в профессии
Общество, 28.02.2022
Жители региона получили награды федерального, регионального и окружного уровней
Самбист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Самбист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 28.02.2022
Бато Дамдинов выиграл «бронзу» по боевому самбо

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^