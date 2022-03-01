В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На турнире будут соревноваться в 8 абсолютных первенствах



12 марта в Чите состоится XXV открытый чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу, приуроченный к десятилетию федерации. Турнир пройдёт на сцене дворца культуры железнодорожников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



- Спортсмены Забайкалья и не только будут соревноваться за звания чемпионов. Зрителей ждёт яркое шоу, море красоты и мотивации. Приходите поддержать участников и станьте частью значимого спортивного события этой весны. Призовой фонд чемпионата – 250000 рублей, - рассказали в федерации бодибилдинга Забайкальского края.



Соревнования проводятся в следующих категориях:

- Мужчины бодибилдинг – до 90 кг, свыше 90 кг и в абсолютном первенстве;

- Женщин бодифитнес – абсолютное первенство;

- Юниорки фитнес-бикини – от 18 до 23 лет, абсолютное первенство;

- Женщины фитнес-бикини – до 169 см., свыше 169 см и в абсолютном первенстве;

- Мастера фитнес-бикини – старше 35 лет, абсолютная категория;

- Женщины фитнес-модель – до 169 см., свыше 169 см и абсолютное первенство;

- Женщины Wellness Fitness – абсолютная категория;

- Мужчины пляжный бодибилдинг – до 178см, свыше 178см и в абсолютном первенстве.



Напомним, что в Бурятии ежегодный открытый чемпионат республики по бодибилдингу «Baikal Golden Stars», который должен был состоятся 6 марта, был перенесён на осень этого года.



Возрастное ограничение 6+

