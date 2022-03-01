На турнире будут соревноваться в 8 абсолютных первенствах
12 марта в Чите состоится XXV открытый чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу, приуроченный к десятилетию федерации. Турнир пройдёт на сцене дворца культуры железнодорожников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
- Спортсмены Забайкалья и не только будут соревноваться за звания чемпионов. Зрителей ждёт яркое шоу, море красоты и мотивации. Приходите поддержать участников и станьте частью значимого спортивного события этой весны. Призовой фонд чемпионата – 250000 рублей, - рассказали в федерации бодибилдинга Забайкальского края.
Соревнования проводятся в следующих категориях:
- Мужчины бодибилдинг – до 90 кг, свыше 90 кг и в абсолютном первенстве;
- Женщин бодифитнес – абсолютное первенство;
- Юниорки фитнес-бикини – от 18 до 23 лет, абсолютное первенство;
- Женщины фитнес-бикини – до 169 см., свыше 169 см и в абсолютном первенстве;
- Мастера фитнес-бикини – старше 35 лет, абсолютная категория;
- Женщины фитнес-модель – до 169 см., свыше 169 см и абсолютное первенство;
- Женщины Wellness Fitness – абсолютная категория;
- Мужчины пляжный бодибилдинг – до 178см, свыше 178см и в абсолютном первенстве.
Напомним, что в Бурятии ежегодный открытый чемпионат республики по бодибилдингу «Baikal Golden Stars», который должен был состоятся 6 марта, был перенесён на осень этого года.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу
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