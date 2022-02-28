В Улан-Удэ памятник строителям БАМа установят в новом сквере

В столице Бурятии наградили победителей конкурса на лучший эскиз памятника БАМовцам
В Улан-Удэ мэр города Игорь Шутенков вручил архитектору Вячеславу Бухаеву и скульптору Матвею Макушкину диплом и денежный сертификат на 100 тысяч рублей за первое место в конкурсе на лучший эскиз мемориального комплекса, посвященного строителям БАМа.
Творческий коллектив из Санкт-Петербурга обошёл своих коллег, заняв первое место с эскизом скульптуры, где изображены четыре молодых строителя БАМа с флагом и гитарой в руках.
Скульптуру установят в новом сквере, посвящённом строителям бурятского участка БАМа, по улице Лимонова.
– В Железнодорожном районе, рядом с ЛВРЗ, мы планируем обустроить совершено новый сквер, посвящённый строителям бурятского участка БАМа. Очень надеюсь, что новый сквер в Улан-Удэ будет еще одним любимом местом. В работе авторам получилось отразить ту романтику, непосредственность, молодость и энтузиазм строителей БАМа. У наших ветеранов к выбранному варианту памятника есть свои требования и предложения. Мы решили, что будем его дорабатывать с учётом всех пожеланий, – сказал Игорь Шутенков.
Конкурс прошёл в один этап, всего в нём приняло участие пять творческих коллективов.
Творческий коллектив под руководством архитектора Ирины Аляскиной занял второе место и стал обладателем 50 тысяч рублей. Архитектор Джейран Уланов и скульптор Юрий Эрдынеев - третье, им вручили 30 тысяч рублей. Скульптор Баир Сундупов и архитектор Ринчин Ракшаев заняли четвёртое и пятое места соответственно.
В Бурятии были построены сложнейшие тоннели – Байкальский и Северомуйский. Северомуйский тоннель - один из самых длинных железнодорожных в России, его протяженность составляет 15 343 метра. Его строительство продолжалось с перерывами 26 лет и завершилось в декабре 2003 года.
Планируется, что БАМ будет развиваться. В августе прошлого года в Амурской области началась реконструкция магистрали силами железнодорожных войск. В стройке, как и раньше, принимают участие и студенческие стройотряды.
В Улан-Удэ памятник строителям БАМа установят в новом сквере
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