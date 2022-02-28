Спортсмен выступал за сборную Киргизии на международном турнире «Яшар Догу»
В Стамбуле завершился международный турнир по вольной борьбе «Яшар догу – 2022».
Бурятский спортсмен Арсалан Будажапов, который сейчас выступает за сборную Киргизии, завоевал бронзовую медаль. Арсалан борется в весовой категории 79 кг.
Как сообщал «Байкал-Daily», путёвку на турнир Арсалан Будажапов завоевал в январе, став чемпионом Киргизии по вольной борьбе.
Теперь Арсалану предстоит участие в чемпионате Азии по вольной борьбе. Соревнования пройдут в столице Монголии с 19 по 24 апреля.
Бурятский борец Арсалан Будажапов завоевал бронзу в Турции
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