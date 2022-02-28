Приглашаются все желающие постичь суть философии буддизма
В Улан-Удэ в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии, 1 марта стартуют новые лекции (0+) габжа ламы Дымбрыла Дашибалданова.
Ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлинг» будет комментировать текст индийского учёного Атиши - «Светоч на пути к Пробуждению», сообщает пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи России.
Отмечается, что текст содержит сущность учения индийского ученого Атиши, его полное имя Дипамкара Шри Джняна (годы жизни 982-1054). Это произведение стало основой для знаменитого труда Ламрима Чже Цонкапы «Большое руководство к этапам пути Пробуждения» - книги, где изложены важнейшие идеи тибетского буддизма.
Серия лекций будет проходить каждый вторник.
Первый комментарий начнётся 1 марта, в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии.
В Улан-Удэ состоятся философские лекции от ректора Буддийского университета
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Бурятии наградили победителей конкурса на лучший эскиз памятника БАМовцам
Спортсмен выступал за сборную Киргизии на международном турнире «Яшар Догу»
Приглашаются все желающие постичь суть философии буддизма
Премия «Малая своя колея» появилась два года назад в Заиграевском района
Михаил Харитонов: «Я тоже за мир! За мир во всем мире и для всех!»
Туристов обещали больше не развлекать алкогольным коктейлем из Байкала
Рабочий день в субботу будет на час короче
Этот праздник символизирует весёлые проводы зимы
О новой переправе жители просили давно
Впервые в городе Тайбэй покажут киноленты из республики
Подготовка шла несколько месяцев
Момент обрушения плитки на памятнике погибшим в Афганистане запечатлела камера
Об этом заявил официальный представитель минобороны
Это кавер на русскую народную песню «Ах, ты душечка»
В больницах лечатся более тысячи больных ковидом