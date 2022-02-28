В Улан-Удэ состоятся философские лекции от ректора Буддийского университета

Приглашаются все желающие постичь суть философии буддизма



В Улан-Удэ в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии, 1 марта стартуют новые лекции (0+) габжа ламы Дымбрыла Дашибалданова.



Ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлинг» будет комментировать текст индийского учёного Атиши - «Светоч на пути к Пробуждению», сообщает пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи России.



Отмечается, что текст содержит сущность учения индийского ученого Атиши, его полное имя Дипамкара Шри Джняна (годы жизни 982-1054). Это произведение стало основой для знаменитого труда Ламрима Чже Цонкапы «Большое руководство к этапам пути Пробуждения» - книги, где изложены важнейшие идеи тибетского буддизма.



Серия лекций будет проходить каждый вторник.



Первый комментарий начнётся 1 марта, в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии.



