В Бурятии «серебряные» волонтёры учредили премию имени Владимира Высоцкого

Премия «Малая своя колея» появилась два года назад в Заиграевском района



В Бурятии развивают движение «серебряных» волонтёров, то есть людей пожилого возраста. Они проводят творческие мастер-классы, организуют ТОСы, шефствуют над учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, становятся активными участниками спортивных, культурных и общественных мероприятий, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



В посёлке Новоильинск Заиграевского района два года назад «серебряные» волонтёры учредили премию «Малая своя колея» имени Владимира Высоцкого. В минувшие выходные состоялась традиционная церемония награждения лауреатов, среди которых индивидуальные предприниматели, учителя и просто неравнодушные люди.



- Мы отметили односельчан за вклад в улучшение жизни своего поселения, сохранение традиций, воспитание подрастающего поколения и уважение к людям пожилого возраста. Заслуги земляков оценили по достоинству в четырёх номинациях. Одна из них - «Преданность выбранной профессии, за высокие показатели организации деятельности Новоильинского агротехнического лицея», другая - «Художественный вкус, эстетическое восприятие всех создаваемых композиций, любовь к селу», а также «Предпринимательская деятельность и благотворительность, благодарность за доброту и милосердие , отзывчивость, внимание к особенным детям», и «Активная общественная работа на благо поселения, высокое мастерство, любовь к своей профессии» нашли своих героев, - рассказала начальник Заиграевского районного отдела соцзащиты Светлана Сапожникова.



По её словам, с «серебряными» волонтерами, советом ветеранов их связывает многолетнее, тесное сотрудничество. Результатом стали десятки совместных мероприятий.



На церемонии вручили награду местному жителю Владимиру Свершок, который подарил своему посёлку стелу «Я люблю Новоильинск».

