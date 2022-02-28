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В Бурятии «серебряные» волонтёры учредили премию имени Владимира Высоцкого

В Бурятии «серебряные» волонтёры учредили премию имени Владимира Высоцкого
Общество,  Фото:pixabay.com
Премия «Малая своя колея» появилась два года назад в Заиграевском района

В Бурятии развивают движение «серебряных» волонтёров, то есть людей пожилого возраста. Они проводят творческие мастер-классы, организуют ТОСы, шефствуют над учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, становятся активными участниками спортивных, культурных и общественных мероприятий, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

В посёлке Новоильинск Заиграевского района два года назад «серебряные» волонтёры учредили премию «Малая своя колея» имени Владимира Высоцкого. В минувшие выходные состоялась традиционная церемония награждения лауреатов, среди которых индивидуальные предприниматели, учителя и просто неравнодушные люди.

- Мы отметили односельчан за вклад в улучшение жизни своего поселения, сохранение традиций, воспитание подрастающего поколения и уважение к людям пожилого возраста. Заслуги земляков оценили по достоинству в четырёх номинациях. Одна из них - «Преданность выбранной профессии, за высокие показатели организации деятельности Новоильинского агротехнического лицея», другая - «Художественный вкус, эстетическое восприятие всех создаваемых композиций, любовь к селу», а также «Предпринимательская деятельность и благотворительность, благодарность за доброту и милосердие , отзывчивость, внимание к особенным детям», и «Активная общественная работа на благо поселения, высокое мастерство, любовь к своей профессии» нашли своих героев, - рассказала начальник Заиграевского районного отдела соцзащиты Светлана Сапожникова.

По её словам, с «серебряными» волонтерами, советом ветеранов их связывает многолетнее, тесное сотрудничество. Результатом стали десятки совместных мероприятий.

На церемонии вручили награду местному жителю Владимиру Свершок, который подарил своему посёлку стелу «Я люблю Новоильинск».
премии

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