 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 февраля

27 февраля

Популярное

В России началась шестидневная рабочая неделя

В России началась шестидневная рабочая неделя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Рабочий день в субботу будет на час короче

Россияне на этой неделе будут трудиться шесть дней – с 28 февраля по 5 марта. Затем последуют три выходных дня, приуроченные к Международному женскому дню – с 6 по 8 марта.

Отметим, в рабочую субботу можно будет работать можно на час меньше, так как это предпраздничный день.

После трёх рабочих дней с 9 по 11 марта россияне снова выйдут на двухдневные выходные – суббота и воскресенье.
работа Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «серебряные» волонтёры учредили премию имени Владимира Высоцкого
В Бурятии «серебряные» волонтёры учредили премию имени Владимира Высоцкого
Общество, 28.02.2022
Премия «Малая своя колея» появилась два года назад в Заиграевском района
Турфирмы начали отказываться от «Поцелуя Байкала»
Турфирмы начали отказываться от «Поцелуя Байкала»
Общество, 28.02.2022
Туристов обещали больше не развлекать алкогольным коктейлем из Байкала
В России началась шестидневная рабочая неделя
В России началась шестидневная рабочая неделя
Общество, 28.02.2022
Рабочий день в субботу будет на час короче
В парках Улан-Удэ отпразднуют широкую Масленицу⠀
В парках Улан-Удэ отпразднуют широкую Масленицу⠀
Общество, 28.02.2022
Этот праздник символизирует весёлые проводы зимы
В одном из самых красивых сёл Бурятии появится новый мост
В одном из самых красивых сёл Бурятии появится новый мост
Общество, 28.02.2022
О новой переправе жители просили давно
В Тайване пройдёт фестиваль бурятских фильмов
В Тайване пройдёт фестиваль бурятских фильмов
Общество, 28.02.2022
Впервые в городе Тайбэй покажут киноленты из республики
В Бурятии росгвардейцы приняли присягу
В Бурятии росгвардейцы приняли присягу
Общество, 28.02.2022
Подготовка шла несколько месяцев
Вандалы оказались непричастны к разрушению памятника в Улан-Удэ
Вандалы оказались непричастны к разрушению памятника в Улан-Удэ
Общество, 28.02.2022
Момент обрушения плитки на памятнике погибшим в Афганистане запечатлела камера
Минобороны России заявило о погибших и раненых военных на Украине
Минобороны России заявило о погибших и раненых военных на Украине
Общество, 28.02.2022
Об этом заявил официальный представитель минобороны
В Улан-Удэ группа «Сезон Dождей» презентует сингл «Душечка»
В Улан-Удэ группа «Сезон Dождей» презентует сингл «Душечка»
Общество, 28.02.2022
Это кавер на русскую народную песню «Ах, ты душечка»
В Бурятии COVID-19 держится на одном уровне
В Бурятии COVID-19 держится на одном уровне
Общество, 28.02.2022
В больницах лечатся более тысячи больных ковидом
Алиса Жамбалова выиграла скиатлон на финале Кубка России
Алиса Жамбалова выиграла скиатлон на финале Кубка России
Общество, 28.02.2022
Бурятская лыжница вырвала победу в финишном створе
Жителю Бурятии пересчитали выплаты к страховой пенсии по старости
Жителю Бурятии пересчитали выплаты к страховой пенсии по старости
Общество, 28.02.2022
При назначении пенсии учли не весь стаж работы
В музее в Улан-Удэ проснулся медведь
В музее в Улан-Удэ проснулся медведь
Общество, 28.02.2022
Некоторые горожане ознаменовали это событие со скорым наступлением весны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^