В России началась шестидневная рабочая неделя

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рабочий день в субботу будет на час короче



Россияне на этой неделе будут трудиться шесть дней – с 28 февраля по 5 марта. Затем последуют три выходных дня, приуроченные к Международному женскому дню – с 6 по 8 марта.



Отметим, в рабочую субботу можно будет работать можно на час меньше, так как это предпраздничный день.



После трёх рабочих дней с 9 по 11 марта россияне снова выйдут на двухдневные выходные – суббота и воскресенье.

