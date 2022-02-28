Рабочий день в субботу будет на час короче
Россияне на этой неделе будут трудиться шесть дней – с 28 февраля по 5 марта. Затем последуют три выходных дня, приуроченные к Международному женскому дню – с 6 по 8 марта.
Отметим, в рабочую субботу можно будет работать можно на час меньше, так как это предпраздничный день.
После трёх рабочих дней с 9 по 11 марта россияне снова выйдут на двухдневные выходные – суббота и воскресенье.
В России началась шестидневная рабочая неделя
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