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Борец Бурятии выиграл первенство России

Борец Бурятии выиграл первенство России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Ещё один спортсмен республики завоевал бронзовую награду

Спортсменам Бурятии удалось завоевать две медали на первенстве России по спорту глухих (вольная борьба) среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в Владимире с 25 по 28 февраля.

Иван Максимов стал победителем соревнования в весовой категории до 61 кг, Бронзовая медаль у Георгия Гончарова в весовой категории до 65 кг.

Наставником спортсменов является Будажап Самбуев, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
первенство России вольная борьба спорт глухих спорт Бурятия

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