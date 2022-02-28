Ещё один спортсмен республики завоевал бронзовую награду
Спортсменам Бурятии удалось завоевать две медали на первенстве России по спорту глухих (вольная борьба) среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в Владимире с 25 по 28 февраля.
Иван Максимов стал победителем соревнования в весовой категории до 61 кг, Бронзовая медаль у Георгия Гончарова в весовой категории до 65 кг.
Наставником спортсменов является Будажап Самбуев, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Борец Бурятии выиграл первенство России
Общество, Фото:
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