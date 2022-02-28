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Бурятия приняла участие в медиа-мосте «Сагаалган – в кругу друзей»

Бурятия приняла участие в медиа-мосте «Сагаалган – в кругу друзей»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Участники обменялись опытом и поздравили друг друга творческими номерами

25 февраля состоялся межрегиональный медиа-мост «Сагаалган – в кругу друзей». В мероприятии приняли участие представители учреждений культуры из Улан-Удэ, Северобайкальска, Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Читы, а также министерства культуры Новосибирской области. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

По словам организаторов, медиа-мост проходил в рамках Года культурного наследия народов России и празднования Сагаалгана. Участникам представилась возможность обменяться опытом в организации проведения праздника Белого месяца и поздравить друг друга творческими номерами в прямом эфире.

Участники от Бурятии рассказали о своих планах на 2022 год и о масштабной подготовке к празднованию столетнего юбилея республики, который пройдёт в 2023 году. Также в творческую программу медиа-моста вошло выступление ансамбля народного танца «Булжамуур». Юные воспитанницы продемонстрировали хореографический номер «Саранки», сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Бурятия Сагаалган культура

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