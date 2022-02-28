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В парках Улан-Удэ отпразднуют широкую Масленицу⠀

В парках Улан-Удэ отпразднуют широкую Масленицу⠀
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Этот праздник символизирует весёлые проводы зимы

Масленица - один из самых любимых народных праздников, с многочисленными традициями, дошедшими до наших дней через века. Он символизирует весеннее обновление природы.⠀6 марта в парке культуры и отдыха «Юбилейный» и в парке имени Орешкова пройдут концертно-театрализованные программы «Широкая Масленица» и развернутся народные гуляния. ⠀

- В этот день горожане смогут принять участие в традиционных забавах и конкурсах: «Перетягивание каната», «Поедание блинов», «Поднятие гири», «Масленичный столб», «Краса - длинная коса» и получить ценные призы от организаторов и партнеров мероприятия, - сообщает мэрия Улан-Удэ.⠀

На территории двух парков будут работать точки общественного питания и расположены масштабные яркие локации – фотозоны с красочным реквизитом, которые будут дополнены тематическими играми для взрослых и детей.⠀

В парке «Юбилейный» гостям праздника представится возможность надеть различные костюмы и запечатлеть себя в том или ином образе. Любой желающий сможет стать царём или конюхом, царевной или крестьянкой, побывать в бурятской юрте, в избушке Бабы-Яги или в «Сказке о золотой рыбке». Будут работать анимационные игровые точки, где можно поиграть в «Деревянный хоккей», «Кольцеброс», «Масленичный квиддич», «Котурны» и многие другие игры.⠀

В парке им. Орешкова пройдёт конкурс масленичных кукол и мастер-класс по созданию кукол–оберегов, которые, несомненно, принесут удачу своим хозяевам. Всё действие начнётся с яркого шествия театрализованных героев - ряженых и скоморохов.⠀

Обрядом «Прощание с зимой» - зрелищным сожжением чучела Масленицы завершатся народные гуляния. В концертных программах участвуют творческие коллективы учреждений культуры: Центр культуры и досуга Улан-Удэ, культурно-досуговые центры «Рассвет», «Заречный», театр народной музыки и танца «Забава», Дома культуры «Авиатор», им. Вагжанова, «Кристалл», детские школы искусств, народный ансамбль танца «Багульник» и другие.⠀

Как сообщал «Байкал-Daily», также 6 марта Масленицу отпразднуют и в Этнографическом музее.


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Масленица

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