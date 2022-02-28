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В Улан-Удэ прошёл первый концерт музыкально-художественного салона

В Улан-Удэ прошёл первый концерт музыкально-художественного салона
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
Первый вечер был посвящён творчеству композитора Виктора Усовича

В Улан-Удэ стартовал цикл вечеров музыкально-художественного салона «M&M». Первый вечер салона в художественном музее был посвящён творчеству известного бурятского композитора, заслуженного деятеля искусств России, профессора Виктора Усовича.

Гостей ждала встреча с поэзией средневекового Китая. Философская лирика китайских поэтов получила современное музыкальное прочтение и осмысление в творчестве Виктора Усовича, сообщает пресс-служба национального музея РБ.

- Это просто замечательно, что в таком красивом месте мы можем полностью погружаться в красоту, музыку поэзии, картин, которые нас окружают. Лелеять в себе эту красоту растить её, и я благодарен Виктору Алексеевичу за такой вот единственный час. Спасибо! – поделился заместитель директора Бурятского театра оперы и балета Давид Дондупов.

Любители современного искусства услышали звучание камерной музыки композитора в интерпретации замечательной оперной певицы, солистки Театра оперы и балета, народной артистки Республики Бурятия Билигмы Ринчиновой.

- Вот уже на протяжении почти 4 лет я изучаю китайский язык, познаю культуру Китая, и так или иначе я знакома с творчеством великих поэтов Ли Бо и Ду Фу. Услышать иную интерпретацию было очень необычно, однако хочу заметить, что Виктору Алексеевичу удалось создать нечто сильное, выразительное и прекрасное. Я была под большим впечатлением, от первых нот сразу же побежали мурашки, а в прекрасном голосе исполнительницы прозвучали нотки пекинской оперы, - рассказала студентка 4 курса Восточного института Алина Чердонова.
Улан-Удэ концерт салон музей искусство музыка

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