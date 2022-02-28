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В одном из самых красивых сёл Бурятии появится новый мост

В одном из самых красивых сёл Бурятии появится новый мост
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О новой переправе жители просили давно

Сельские мосты и дороги являются важнейшей частью транспортной сети, и от их состояния зависит качество жизни сельчан. Жители села Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии первыми оценили начавшиеся в новом году ремонтные работы моста через их реку.

- Долгое время небольшой, но очень важный мост через реку Куналей был в аварийном состоянии, и каждую весну возникала угроза подтопления наледью. О новой переправе местные жители просили давно. И вот осталось ждать совсем недолго, - сообщает администрация Тарбагатайского района.

Строительство моста началось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Сейчас ведутся работы по заливке бетонных блоков для установки опор мостового сооружения.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Бурятии начнётся ремонт шести мостов, имеющих высокую степень износа. Они расположены в Еравнинском, Кабанском, Заиграевском, Бичурском, Курумканском и Прибайкальском районах республики.

Село Большой Куналей официально входит в число самых красивых деревень России. Оно попало в этот список в 2018 году. В этом семейском селе добротные, красиво расписанные дома, с резными наличниками. В каждой усадьбе много зелёных насаждений и цветов.
мост

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