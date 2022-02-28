О новой переправе жители просили давно
Сельские мосты и дороги являются важнейшей частью транспортной сети, и от их состояния зависит качество жизни сельчан. Жители села Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии первыми оценили начавшиеся в новом году ремонтные работы моста через их реку.
- Долгое время небольшой, но очень важный мост через реку Куналей был в аварийном состоянии, и каждую весну возникала угроза подтопления наледью. О новой переправе местные жители просили давно. И вот осталось ждать совсем недолго, - сообщает администрация Тарбагатайского района.
Строительство моста началось в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Сейчас ведутся работы по заливке бетонных блоков для установки опор мостового сооружения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Бурятии начнётся ремонт шести мостов, имеющих высокую степень износа. Они расположены в Еравнинском, Кабанском, Заиграевском, Бичурском, Курумканском и Прибайкальском районах республики.
Село Большой Куналей официально входит в число самых красивых деревень России. Оно попало в этот список в 2018 году. В этом семейском селе добротные, красиво расписанные дома, с резными наличниками. В каждой усадьбе много зелёных насаждений и цветов.
В одном из самых красивых сёл Бурятии появится новый мост
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Впервые в городе Тайбэй покажут киноленты из республики
Подготовка шла несколько месяцев
Момент обрушения плитки на памятнике погибшим в Афганистане запечатлела камера
Об этом заявил официальный представитель минобороны
Это кавер на русскую народную песню «Ах, ты душечка»
В больницах лечатся более тысячи больных ковидом
Бурятская лыжница вырвала победу в финишном створе
При назначении пенсии учли не весь стаж работы
В дело вмешалась прокуратура
Некоторые горожане ознаменовали это событие со скорым наступлением весны
Мужчина не являлся вовремя на уголовную инспекцию
По республике переменная облачность, местами небольшой снег
В зоне покрытия пожарной части №64 находятся 9 населённых пунктов
Устанавливается причина обвала, полицейские просматривают камеры видеонаблюдения
Незаконная деятельность осуществлялась в одном из торговых центров города