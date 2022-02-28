Впервые в городе Тайбэй покажут киноленты из республики
Фестиваль фильмов из Бурятии пройдёт впервые в городе Тайбэй – столице Тайваня. Организатором мероприятия выступил республиканский Союз кинематографистов, сообщает Байкальский фронтир.
Начиная с 12 марта, каждую субботу на китайском языке будут транслироваться фильмы, снятые в Бурятии. Жителям Тайбэя будут представлены такие киноленты как «Байкальские каникулы» (6+), «Каникулы в Таиланде» (12+), «Буузы» (12+), «На Байкал» (16+).
Отобранные фильмы будут продвигать культуру и традиции Бурятии за пределами России. По сообщению известного бурятского кинематографиста Артёма Бурлова, реклама и постеры о фестивале размещены на улицах и в метро города, а на смартпанелях планируется демонстрация видеоприветствия для местных жителей.
Тайбэй – главный город острова Тайвань, его столица и самое интересное для туристов место. Десятки достопримечательностей, прекрасная природа, теплый мягкий климат и богатая история привлекают сюда иностранцев, желающих увлекательного отдыха.
В Тайване пройдёт фестиваль бурятских фильмов
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