В Тайване пройдёт фестиваль бурятских фильмов

Впервые в городе Тайбэй покажут киноленты из республики



Фестиваль фильмов из Бурятии пройдёт впервые в городе Тайбэй – столице Тайваня. Организатором мероприятия выступил республиканский Союз кинематографистов, сообщает Байкальский фронтир.



Начиная с 12 марта, каждую субботу на китайском языке будут транслироваться фильмы, снятые в Бурятии. Жителям Тайбэя будут представлены такие киноленты как «Байкальские каникулы» (6+), «Каникулы в Таиланде» (12+), «Буузы» (12+), «На Байкал» (16+).



Отобранные фильмы будут продвигать культуру и традиции Бурятии за пределами России. По сообщению известного бурятского кинематографиста Артёма Бурлова, реклама и постеры о фестивале размещены на улицах и в метро города, а на смартпанелях планируется демонстрация видеоприветствия для местных жителей.



Тайбэй – главный город острова Тайвань, его столица и самое интересное для туристов место. Десятки достопримечательностей, прекрасная природа, теплый мягкий климат и богатая история привлекают сюда иностранцев, желающих увлекательного отдыха.

