Вандалы оказались непричастны к разрушению памятника в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 февраля в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» обнаружили осколки облицовочной плитки. О повреждении объекта мемориального комплекса в сквере в Октябрьском районе сообщили в полицию. Одной из первых версий было, что памятник, возведённый в память погибшим в Афганистане, разгромили вандалы.
Однако, как выяснилось, вандалы оказались здесь ни при чём.
- На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили охранников, а также представителей Дирекции по паркам культуры и отдыха, просмотрели записи с камер видеонаблюдения в сквере. Предварительно, по заключению эксперта-криминалиста, плитка обрушилась самопроизвольно, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мемориальный комплекс оборудован камерами видеонаблюдения. В распоряжении «Байкал-Daily» оказались запись с камеры, запечатлевшая тот самый момент обрушении плитки. Она рухнула на землю, когда мимо проезжал трамвай. Людей поблизости нет, так что версия о хулиганских действиях отпадает.
Обновлённый мемориал «Ровесникам, ушедшим в бой» и прилегающий к нему сквер открыли в октябре 2020 года после реконструкции. Здесь развернули зелёный сквер с тротуарами, торшерным освещением, автомобильной парковкой. Для детей здесь обустроена площадка по военной тематике. Стоимость реконструкции объекта составила 44,62 млн рублей, в том числе 43,72 млн рублей - федеральные средства.
Реконструкция не обошлась без крупного скандала. Представитель фирмы-подрядчика забил штыри в портреты погибших, кому-то они были загнаны прямо в глаз. Осквернённым портретам устроили захоронение.