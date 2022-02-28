В Агинском округе наградили лучших в профессии

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Жители региона получили награды федерального, регионального и окружного уровней



Итоговое совещание администрации Агинского Бурятского округа завершилось церемонией награждения. Наградами федерального, регионального и окружного уровней по итогам деятельности в 2021 году награждены представители трудовых коллективов организаций и предприятий округа.



Как сообщает пресс-служба администрации округа, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление местного самоуправления в Забайкальском крае почётной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждён глава муниципального района «Дульдургинский район» Базар Дугаржапов. Благодарность председателя Совета Федерации ФС РФ вручена тренеру-преподавателю по лёгкой атлетике Агинской районной ДЮСШ Баиру Гуродармаеву.



За заслуги и высокое мастерство в профессиональной деятельности почётное профессиональное звание «Заслуженный артист Забайкальского края» присвоено артисту оркестра национального театра песни и танца «Амар сайн» Жаргалу Бадмадоржиеву.



Почётной грамотой губернатора Забайкальского края награждены: преподаватель по классу ятага Агинской Детской школы искусств имени Цыремжит Бальжинимаева, начальник отдела обеспечения деятельности администрации муниципального района «Дульдургинский район» Людмила Доржиева.



Знаком отличия «За усердие на благо Забайкальского края» награждены:

- заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Посёлок Агинское» Цыцыгма Дондокова;

- заместитель главы муниципального района «Могойтуйский район» по социальному развитию Цыцыгма Найданова;

- врач-терапевт Дульдургинской центральной районной больницы Баярма Самбуева.



Благодарственным письмом губернатора Забайкальского края награждён водитель центра материально-технического обеспечения городского округа «Посёлок Агинское» Сергей Потехин.



За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм почётной грамотой Законодательного Собрания Забайкальского края награждены:

- заведующий хирургическим отделением Могойтуйской центральной районной больницы Насак Дамдинов;

- швея Агинского дома детского творчества Бутит Сампилова.



Благодарственными письмами Законодательного Собрания награждены:

- заместитель директора по воспитательной работе Алханайской средней школы Цыцыгма Дашиева;

- консультант бюджетно-контрольного отдела комитета по финансам администрации Агинского района Бэлла Намсараева.

