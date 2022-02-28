 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 февраля

27 февраля

Популярное

В Агинском округе наградили лучших в профессии

В Агинском округе наградили лучших в профессии
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Жители региона получили награды федерального, регионального и окружного уровней

Итоговое совещание администрации Агинского Бурятского округа завершилось церемонией награждения. Наградами федерального, регионального и окружного уровней по итогам деятельности в 2021 году награждены представители трудовых коллективов организаций и предприятий округа.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление местного самоуправления в Забайкальском крае почётной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждён глава муниципального района «Дульдургинский район» Базар Дугаржапов. Благодарность председателя Совета Федерации ФС РФ вручена тренеру-преподавателю по лёгкой атлетике Агинской районной ДЮСШ Баиру Гуродармаеву.

За заслуги и высокое мастерство в профессиональной деятельности почётное профессиональное звание «Заслуженный артист Забайкальского края» присвоено артисту оркестра национального театра песни и танца «Амар сайн» Жаргалу Бадмадоржиеву.

Почётной грамотой губернатора Забайкальского края награждены: преподаватель по классу ятага Агинской Детской школы искусств имени Цыремжит Бальжинимаева, начальник отдела обеспечения деятельности администрации муниципального района «Дульдургинский район» Людмила Доржиева.

Знаком отличия «За усердие на благо Забайкальского края» награждены:
- заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Посёлок Агинское» Цыцыгма Дондокова;
- заместитель главы муниципального района «Могойтуйский район» по социальному развитию Цыцыгма Найданова;
- врач-терапевт Дульдургинской центральной районной больницы Баярма Самбуева.

Благодарственным письмом губернатора Забайкальского края награждён водитель центра материально-технического обеспечения городского округа «Посёлок Агинское» Сергей Потехин.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм почётной грамотой Законодательного Собрания Забайкальского края награждены:
- заведующий хирургическим отделением Могойтуйской центральной районной больницы Насак Дамдинов;
- швея Агинского дома детского творчества Бутит Сампилова.

Благодарственными письмами Законодательного Собрания награждены:
- заместитель директора по воспитательной работе Алханайской средней школы Цыцыгма Дашиева;
- консультант бюджетно-контрольного отдела комитета по финансам администрации Агинского района Бэлла Намсараева.
Агинский Бурятский округ награждение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Самбист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Самбист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 28.02.2022
Бато Дамдинов выиграл «бронзу» по боевому самбо
Борцы Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата ДФО
Борцы Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата ДФО
Общество, 28.02.2022
Три спортсмена стали обладателями золотых медалей
Борец Бурятии выиграл первенство России
Борец Бурятии выиграл первенство России
Общество, 28.02.2022
Ещё один спортсмен республики завоевал бронзовую награду
В Монголии собрали первый электромобиль
В Монголии собрали первый электромобиль
Общество, 28.02.2022
Машина была подарена национальному олимпийскому комитету
Боксана из Бурятии выиграла международный турнир в Болгарии
Боксана из Бурятии выиграла международный турнир в Болгарии
Общество, 28.02.2022
Ещё одна спортсменка республики стала призёром соревнований
Борицы Бурятии завоевали 2 медали турнира в Турции
Борицы Бурятии завоевали 2 медали турнира в Турции
Общество, 28.02.2022
Серебряную медаль выиграла Жаргалма Цыремпилова
Три стрелка Бурятии стали чемпионами России
Три стрелка Бурятии стали чемпионами России
Общество, 28.02.2022
Спортсмены обеспечили себе участие в Сурдлимпийских играх в Бразилии
«Блинный флешмоб» объявили в Забайкальском крае
«Блинный флешмоб» объявили в Забайкальском крае
Общество, 28.02.2022
С 28 февраля стартовала Масленичная неделя
Жители района Бурятии проголосовали за благоустройство территории у больницы
Жители района Бурятии проголосовали за благоустройство территории у больницы
Общество, 28.02.2022
Из двух вариантов джидинцы выбрали прибольничную площадку
В России создали информационные платформы для проверки публикаций на достоверность
В России создали информационные платформы для проверки публикаций на достоверность
Общество, 28.02.2022
События последних дней на Украине породили целое информационное цунами — социальные сети, мессенджеры и СМИ пестрят десятками тысяч сообщений
Экстремальный ледяной ультрамарафон пройдёт на Байкале
Экстремальный ледяной ультрамарафон пройдёт на Байкале
Общество, 28.02.2022
Участники стартуют 1 марта в селе Усть-Баргузин в Бурятии
Трёхлетний малыш принял участие в «Лыжне России» в Бурятии
Трёхлетний малыш принял участие в «Лыжне России» в Бурятии
Общество, 28.02.2022
К спортивной акции присоединились самые преданные любители беговых лыж
Для застраиваемых территорий Улан-Удэ подберут красивые названия
Для застраиваемых территорий Улан-Удэ подберут красивые названия
Общество, 28.02.2022
С подобным предложением выступил мэр города Игорь Шутенков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^