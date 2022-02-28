Спортсмен занял третье место в весовой категории 85 кг
Спортсмен из Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Матвей Харханов стал бронзовым призёром первенства России по гиревому спорту среди юношей. Соревнования проводились в середине февраля в Казани и собрали более 500 участников из 41 субъекта РФ.
Матвей Харханов занял третье место в весовой категории 85 кг с гирей 24 кг, набрав в сумме двоеборья 189 очков. В толчке он показал результат 116 раз, став третьим. В рывке результат спортсмена составил 146 раз (73 очка). Золотую медаль в этом весе завоевал спортсмен из Кемеровской области. Серебряную награду выиграл представитель Ростовской области.
Матвей Харханов занимается гиревым спортом у тренера Дмитрия Хамнуева. По итогам турнира спортсмен получил право участвовать в первенстве мира по гиревому спорту, которое пройдёт в июле в Праге в Чехии. Окончательное решение о составе команды будет принимать всероссийская федерация гиревого спорта, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Усть-Ордынский гиревик стал призёром первенства России
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