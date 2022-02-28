Минобороны России заявило о погибших и раненых военных на Украине

Общество, Фото: минобороны РФ

Об этом заявил официальный представитель минобороны



В результате специальной военной операции на Украине с российской стороны есть погибшие и раненые. Об этом заявил официальный представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.



- Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил, - сообщил Конашенков.



Всего, по данным минобороны, российские военные поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.





