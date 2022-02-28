Об этом заявил официальный представитель минобороны
В результате специальной военной операции на Украине с российской стороны есть погибшие и раненые. Об этом заявил официальный представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.
- Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил, - сообщил Конашенков.
Всего, по данным минобороны, российские военные поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.
Минобороны России заявило о погибших и раненых военных на Украине
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