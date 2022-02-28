В Еравнинском районе построят школу на 450 мест
В 2022 году в Бурятии запланировано проведение семи мероприятий по объектам образования на общую сумму более 712 млн рублей.
Будет произведён капитальный ремонт здания детского сада «Подснежник» и капитальный ремонт стадиона в селе Бичура Бичурского района. Также в селе будет оборудован физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Кроме того, в период с 2022 по 2023 годы построят здание для Бичурской детской школы искусств.
В селе Сосново-Озёрское Еравнинского района на 2022-2023 годы запланировано строительство школы на 450 мест. Здание школы возведут по улице Матросова. Помимо учебных классов, проектом предусмотрен обеденный зал на 225 мест, актовый зал на 100 мест с сопутствующими помещениями, библиотека, спортивный зал, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, помещение для обучения навыкам приготовления пищи. На строительство школы направят 496 млн рублей.
В Закаменском районе построят детский сад на 50 мест и школу на 100 мест в улусе Дутулур. На сегодня проект школы уже разработан. На её строительство будет выделено более 120 млн рублей. Новое учебное заведение будет состоять из 6 функциональных блоков, примыкающих друг к другу. Проектом предусмотрены универсальный зал, пищеблок, техпомещения. Здание будет адаптировано для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии появятся новые объекты образования
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