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Боксана из Бурятии выиграла международный турнир в Болгарии

Боксана из Бурятии выиграла международный турнир в Болгарии
Общество,  Фото:скриншот
Ещё четыре спортсмена республики стали призёрами соревнований

С 20 по 27 февраля в столице Болгарии, Софии, проходил 73-й международный турнир по боксу IBA Strandja 2022. Соревнования проводились в рамках мирового боксёрского тура, организованного международной ассоциацией бокса IBA. В соревнованиях приняли участие 368 спортсменов из 36 стран: мужчины в 13 весовых категориях, женщины в 12 весовых категориях.

Спортсмены из Бурятии завоевали 5 наград турнира. Золотая медаль у мастера спорта Дулмы Лумбуновой в весовой категории свыше 81 кг. Бронзовые медали у мастера спорта международного класса Людмилы Воронцовой в весовой категории до 57 кг и мастера спорта международного класса Кристины Ткачёвой в весовой категории свыше 81 кг.

В составе сборной команды Сербии мастер спорта международного класса Наталья Шадрина стала серебряным призёром турнира в весовой категории до 60 кг, а мастер спорта международного класса Тамир Галанов выиграл бронзовую медаль соревнований в весовой категории до 54 кг.

Спортсменов тренируют Бато-Мунко Ванкеев, Бадма и Булат Бадмаевы, Альберт Муталибов и Нурипаша Талибов. Все спортсмены являются членами спортивного клуба «Номто», сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.
Бурятия бокс спорт международный турнир

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