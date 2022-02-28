В Улан-Удэ группа «Сезон Dождей» презентует сингл «Душечка»

Это кавер на русскую народную песню «Ах, ты душечка»



4 марта в Улан-Удэ на сцене Бурдрамы группа «Сезон Dождей» презентует свой новый сингл «Душечка» (12+) - задорный кавер на русскую народную песню «Ах, ты душечка», ставшую знаменитой благодаря советскому оперному певцу Сергею Лемешеву.



«Душечка» - не типичная для «Сезона Dождей» песня, но она уже успела стать самой ожидаемой в стриминге среди фанатов группы, после того как музыканты несколько раз исполнили ее на своих концертах.



Сингл выйдет под аббревиатурой «СD», а не «Сезон Dождей», тем самым обозначая новый вектор в развитии группы.



- Танцевально-клубная аранжировка народной «Душечки» возможно, делает эту песню более актуальной для современных реалий. Лёгкая ирония в интерпретации старой версии, не уменьшает страсти, а даже наоборот, сублимирует её в сильное желание танцевать сразу с первых аккордов. А потом вы решительно не сможете выкинуть её из головы, она будет жить там как переживание о ярком свидании, которое хочется повторить, - отмечают в Бурятской филармонии.





