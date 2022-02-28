Три стрелка Бурятии стали чемпионами России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены обеспечили себе участие в Сурдлимпийских играх в Бразилии



Спортсмены из Бурятии завоевали три золотых медали на чемпионате России в Казани. Тем самым они обеспечили себе участие в Сурдлимпийских играх-2022 в Бразилии.



Анатолий Гаськов одержал победу в упражнении МВ-9 на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине пулевая стрельба.



Следом за Анатолием Константин Болдарев завоевал золотую медаль в упражнении ВП-6.



Среди женщин не было равных Александре Бобоевой, которая забрала золотую медаль России в упражнении МВ-6.



Все спортсмены являются воспитанниками тренера Татьяны Енисеевой.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, чемпионат России по пулевой стрельбе (спорт глухих) проходит с 22 февраля по 4 марта в столице Татарстана.

