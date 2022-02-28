 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 февраля

27 февраля

Популярное

Три стрелка Бурятии стали чемпионами России

Три стрелка Бурятии стали чемпионами России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены обеспечили себе участие в Сурдлимпийских играх в Бразилии

Спортсмены из Бурятии завоевали три золотых медали на чемпионате России в Казани. Тем самым они обеспечили себе участие в Сурдлимпийских играх-2022 в Бразилии.

Анатолий Гаськов одержал победу в упражнении МВ-9 на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине пулевая стрельба.

Следом за Анатолием Константин Болдарев завоевал золотую медаль в упражнении ВП-6.

Среди женщин не было равных Александре Бобоевой, которая забрала золотую медаль России в упражнении МВ-6.

Все спортсмены являются воспитанниками тренера Татьяны Енисеевой.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, чемпионат России по пулевой стрельбе (спорт глухих) проходит с 22 февраля по 4 марта в столице Татарстана.
Бурятия спорт чемпионат России пулевая стрельба спорт глухих сурдлимпийские игры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В России создали информационные платформы для проверки публикаций на достоверность
В России создали информационные платформы для проверки публикаций на достоверность
Общество, 28.02.2022
События последних дней на Украине породили целое информационное цунами — социальные сети, мессенджеры и СМИ пестрят десятками тысяч сообщений
Экстремальный ледяной ультрамарафон пройдёт на Байкале
Экстремальный ледяной ультрамарафон пройдёт на Байкале
Общество, 28.02.2022
Участники стартуют 1 марта в селе Усть-Баргузин в Бурятии
Трёхлетний малыш принял участие в «Лыжне России» в Бурятии
Трёхлетний малыш принял участие в «Лыжне России» в Бурятии
Общество, 28.02.2022
К спортивной акции присоединились самые преданные любители беговых лыж
Для застраиваемых территорий Улан-Удэ подберут красивые названия
Для застраиваемых территорий Улан-Удэ подберут красивые названия
Общество, 28.02.2022
С подобным предложением выступил мэр города Игорь Шутенков
Март в Бурятии начнётся со снегопадов
Март в Бурятии начнётся со снегопадов
Общество, 28.02.2022
При этом в некоторых местах ожидается плюсовая температура
В Улан-Удэ памятник строителям БАМа установят в новом сквере
В Улан-Удэ памятник строителям БАМа установят в новом сквере
Общество, 28.02.2022
В столице Бурятии наградили победителей конкурса на лучший эскиз памятника БАМовцам
Бурятский борец Арсалан Будажапов завоевал бронзу в Турции
Бурятский борец Арсалан Будажапов завоевал бронзу в Турции
Общество, 28.02.2022
Спортсмен выступал за сборную Киргизии на международном турнире «Яшар Догу»
В Улан-Удэ состоятся философские лекции от ректора Буддийского университета
В Улан-Удэ состоятся философские лекции от ректора Буддийского университета
Общество, 28.02.2022
Приглашаются все желающие постичь суть философии буддизма
В Бурятии «серебряные» волонтёры учредили премию имени Владимира Высоцкого
В Бурятии «серебряные» волонтёры учредили премию имени Владимира Высоцкого
Общество, 28.02.2022
Премия «Малая своя колея» появилась два года назад в Заиграевском района
Председатель комитета правительства Бурятии сделал выводы о ситуации на Донбассе
Председатель комитета правительства Бурятии сделал выводы о ситуации на Донбассе
Общество, 28.02.2022
Михаил Харитонов: «Я тоже за мир! За мир во всем мире и для всех!»
Турфирмы начали отказываться от «Поцелуя Байкала»
Турфирмы начали отказываться от «Поцелуя Байкала»
Общество, 28.02.2022
Туристов обещали больше не развлекать алкогольным коктейлем из Байкала
В России началась шестидневная рабочая неделя
В России началась шестидневная рабочая неделя
Общество, 28.02.2022
Рабочий день в субботу будет на час короче
В парках Улан-Удэ отпразднуют широкую Масленицу⠀
В парках Улан-Удэ отпразднуют широкую Масленицу⠀
Общество, 28.02.2022
Этот праздник символизирует весёлые проводы зимы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^