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Алиса Жамбалова выиграла скиатлон на финале Кубка России

Алиса Жамбалова выиграла скиатлон на финале Кубка России
Общество, 
Бурятская лыжница вырвала победу в финишном створе

В Тюмени завершился финал Кубка России по лыжным гонкам 2021/22. Мастер спорта международного класса Алиса Жамбалова из Бурятии завоевала ещё одну медаль, на этот раз золотую, но в общем зачёте осталась второй.

27 февраля состоялись прошёл скиатлон - гонка со сменой лыж и стиля передвижения. Женщины бежали 15 км. Победу одержала Алиса Жамбалова, показавшая результат 43 минуты 15.7 секунд. Она буквально вырвала первое место, так как пришедшая второй Светлана Заборская (Архангельская/Вологодская области) отстала всего на 0,7 секунд. Третьей стала представительница Татарстана Алия Иксанова (+1,8 секунды).

После финиша Алиса Жамбалова рассказала, что гонка была тяжёлой.

- Девчонки сильные. У меня была главная задача – держаться. На финише мои лыжи катили чуть лучше, и это дало мне выиграть финишную прямую, - пояснила Алиса.

Также она отметила хороший ход своей соперницы Алии Иксановой классическим стилем: «Она хорошо шла на подъёмах, у меня же мазь не очень уверенно держала, поэтому было сложно за ней (Алией) зацепиться, но удалось догнать её к концу классики, и после открылось второе дыхание».

Как сообщал «Байкал-Daily», также на финале Кубка России Алиса Жамбалова завоевала две бронзовые медали. Она стала призёром в индивидуальной гонке 10 километров свободным стилем, а также в спринте.

К сожалению, этого результата для общей победы не хватило. Обладательницей Кубка России по лыжным гонкам 2021/22 стала Алия Иксанова из Татарстана, набравшая 555 очков. Алиса Жамбалова - вторая с 520 очками. Тройку замкнула ещё одна представительница Татарстана Анастасия Доценко (414 баллов).

В прошлых сезонах Алиса Жамбалова была стабильным участником национальной команды, выступала на многих этапах Кубка мира, заняв в общем зачёте 22-е место. Также она участвовала в чемпионате мира. Но, к сожалению, концовка прошлого сезона оказалась смазанной из-за подхваченного коронавируса. В новом сезоне Алиса не смогла вновь пробиться в основную сборную.

Так что не отобралась бурятская спортсменка и на Олимпиаду в Пекине. Пока её единственной Олимпиадой остаются Игры-2018 в Корее, где Алиса пробежала четыре гонки.

Алиса – четырёхкратная чемпионка всемирной Универсиады 2019 года.

спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова

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