Жителю Бурятии пересчитали выплаты к страховой пенсии по старости

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

При назначении пенсии учли не весь стаж работы



Жителю Бурятии после прокурорского вмешательства произвели перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.



Житель Селенгинского района обратился в прокуратуру с соответствующей жалобой. В перерасчёте ему отказали в связи с отсутствием необходимого стажа работы в сельском хозяйстве. Прокурорская проверка выяснила, что уполномоченным органом необоснованно не учтён период работы с августа 1985 года по март 1989 года и с августа 1993 года по март 1994 года рабочим и животноводом в подсобном хозяйстве на горно-обогатительном комбинате.



- В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлением о понуждении пенсионного органа включить в стаж, дающий право на перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, указанного периода работы, а также произвести перерасчёт с момента обращения заявителя, - сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.



Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.



Верховный суд Бурятии решение суда оставил без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения.

