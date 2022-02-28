При назначении пенсии учли не весь стаж работы
Жителю Бурятии после прокурорского вмешательства произвели перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Житель Селенгинского района обратился в прокуратуру с соответствующей жалобой. В перерасчёте ему отказали в связи с отсутствием необходимого стажа работы в сельском хозяйстве. Прокурорская проверка выяснила, что уполномоченным органом необоснованно не учтён период работы с августа 1985 года по март 1989 года и с августа 1993 года по март 1994 года рабочим и животноводом в подсобном хозяйстве на горно-обогатительном комбинате.
- В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлением о понуждении пенсионного органа включить в стаж, дающий право на перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, указанного периода работы, а также произвести перерасчёт с момента обращения заявителя, - сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.
Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.
Верховный суд Бурятии решение суда оставил без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения.
Жителю Бурятии пересчитали выплаты к страховой пенсии по старости
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бурятская лыжница вырвала победу в финишном створе
При назначении пенсии учли не весь стаж работы
В дело вмешалась прокуратура
Некоторые горожане ознаменовали это событие со скорым наступлением весны
Мужчина не являлся вовремя на уголовную инспекцию
По республике переменная облачность, местами небольшой снег
В зоне покрытия пожарной части №64 находятся 9 населённых пунктов
Устанавливается причина обвала, полицейские просматривают камеры видеонаблюдения
Незаконная деятельность осуществлялась в одном из торговых центров города
На одном из конкурсов будет разыгран баран
Акция состоялась в селе Максимиха
Туристам советуют воздержаться от походов в горы
Победитель конкурса получит 20 тысяч
Скончались семь пациентов с коронавирусом
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста