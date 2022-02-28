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Жителю Бурятии пересчитали выплаты к страховой пенсии по старости

Жителю Бурятии пересчитали выплаты к страховой пенсии по старости
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
При назначении пенсии учли не весь стаж работы

Жителю Бурятии после прокурорского вмешательства произвели перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Житель Селенгинского района обратился в прокуратуру с соответствующей жалобой. В перерасчёте ему отказали в связи с отсутствием необходимого стажа работы в сельском хозяйстве. Прокурорская проверка выяснила, что уполномоченным органом необоснованно не учтён период работы с августа 1985 года по март 1989 года и с августа 1993 года по март 1994 года рабочим и животноводом в подсобном хозяйстве на горно-обогатительном комбинате.

- В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлением о понуждении пенсионного органа включить в стаж, дающий право на перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, указанного периода работы, а также произвести перерасчёт с момента обращения заявителя, - сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.

Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.

Верховный суд Бурятии решение суда оставил без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения.
прокуратура

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