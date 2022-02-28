В аптеке в районной больнице в Бурятии с нарушением хранили лекарства

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



В аптечном пункте Баунтовской центральной районной больницы нарушили закон об обращении лекарственных средств.



Как выяснила прокурорская проверка, в аптеке не соблюдались правила температурного режима при хранении отдельных лекарственных препаратов, в стеллажных картах информация о лекарствах была представлена не в полном объёме. Отделка помещения для хранения лекарственных средств не соответствовала требованиям закона, стены имели известковую побелку. Кроме того, цифровая панель с указанием температуры холодильника была неисправна.



Главному врачу центральной районной больницы внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

