В дело вмешалась прокуратура
В аптечном пункте Баунтовской центральной районной больницы нарушили закон об обращении лекарственных средств.
Как выяснила прокурорская проверка, в аптеке не соблюдались правила температурного режима при хранении отдельных лекарственных препаратов, в стеллажных картах информация о лекарствах была представлена не в полном объёме. Отделка помещения для хранения лекарственных средств не соответствовала требованиям закона, стены имели известковую побелку. Кроме того, цифровая панель с указанием температуры холодильника была неисправна.
Главному врачу центральной районной больницы внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В аптеке в районной больнице в Бурятии с нарушением хранили лекарства
Общество, Фото:
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