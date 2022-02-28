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В аптеке в районной больнице в Бурятии с нарушением хранили лекарства

В аптеке в районной больнице в Бурятии с нарушением хранили лекарства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

В аптечном пункте Баунтовской центральной районной больницы нарушили закон об обращении лекарственных средств.

Как выяснила прокурорская проверка, в аптеке не соблюдались правила температурного режима при хранении отдельных лекарственных препаратов, в стеллажных картах информация о лекарствах была представлена не в полном объёме. Отделка помещения для хранения лекарственных средств не соответствовала требованиям закона, стены имели известковую побелку. Кроме того, цифровая панель с указанием температуры холодильника была неисправна.

Главному врачу центральной районной больницы внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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