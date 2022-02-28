Некоторые горожане ознаменовали это событие со скорым наступлением весны
В «живом уголке» Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ проснулся медведь. Видео вышедшего из спячки косолапого опубликовали в минувшие выходные в паблике ves_ulan_ude_.
- Рановато чего-то. Как правило, они выходят из спячки в конце марта, - так подписали видео.
Подписчики по-разному отреагировали на раннее пробуждение медведя. Кто-то пожалел его, а кто-то не увидел ничего необычного: «Сейчас снова начнутся эти мучительные хождения из угла в угол. Лучше спал, мишка», «Наверное, весна будет ранняя и тёплая», «У нас в подъезде бабочка проснулась тоже», «Каждый год об этом пишут, что он рано проснулся. Мишка давно режим поменял», «Жуки поползли, почки набухли, весна на пороге, будет здорово, если холодов больше не будет».
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году медведи проснулись примерно в это же время - в середине февраля. Тогда это событие сравнили со скорым приходом весны.
В музее в Улан-Удэ проснулся медведь
Общество, Фото:
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