Мужчина не являлся вовремя на уголовную инспекцию
В феврале 2021 года жителя Бурятии осудили за кражу и за уклонение от административного надзора. Его приговорили к условной мере наказания.
При этом при постановке на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию мужчине разъяснили порядок и условия отбывания наказания, его предупредили об ответственности за невыполнение возложенных на него судом обязанностей.
- Однако, осуждённый не исполнял решение суда об условном осуждении, скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, поскольку в течение длительного времени - более 30 суток - местонахождение его не было установлено. Проводимые уголовно-исполнительной инспекцией первоначальные розыскные мероприятия результатов не дали, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене условного осуждения. Постановлением Кабанского районного суда от 8 ноября 2021 года представление инспекции удовлетворено.
С этим решением согласился Верховный суд республики и оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Жителю Бурятии заменили «условку» на реальное лишение свободы
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