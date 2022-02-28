 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 февраля

27 февраля

Популярное

Жителю Бурятии заменили «условку» на реальное лишение свободы

Жителю Бурятии заменили «условку» на реальное лишение свободы
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина не являлся вовремя на уголовную инспекцию

В феврале 2021 года жителя Бурятии осудили за кражу и за уклонение от административного надзора. Его приговорили к условной мере наказания.

При этом при постановке на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию мужчине разъяснили порядок и условия отбывания наказания, его предупредили об ответственности за невыполнение возложенных на него судом обязанностей.

- Однако, осуждённый не исполнял решение суда об условном осуждении, скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, поскольку в течение длительного времени - более 30 суток - местонахождение его не было установлено. Проводимые уголовно-исполнительной инспекцией первоначальные розыскные мероприятия результатов не дали, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене условного осуждения. Постановлением Кабанского районного суда от 8 ноября 2021 года представление инспекции удовлетворено.

С этим решением согласился Верховный суд республики и оставил решение суда первой инстанции без изменения.
суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ днём до -4 градусов
В Улан-Удэ днём до -4 градусов
Общество, 28.02.2022
По республике переменная облачность, местами небольшой снег
В районе Бурятии открылась новая пожарная часть
В районе Бурятии открылась новая пожарная часть
Общество, 27.02.2022
В зоне покрытия пожарной части №64 находятся 9 населённых пунктов
В Улан-Удэ на мемориале обвалилась облицовочная плитка
В Улан-Удэ на мемориале обвалилась облицовочная плитка
Общество, 27.02.2022
Устанавливается причина обвала, полицейские просматривают камеры видеонаблюдения
В Ангарске перед судом предстанут организаторы азартных игр
В Ангарске перед судом предстанут организаторы азартных игр
Общество, 27.02.2022
Незаконная деятельность осуществлялась в одном из торговых центров города
Улан-удэнцев приглашают на народное гуляние «Масленица – 2022»
Улан-удэнцев приглашают на народное гуляние «Масленица – 2022»
Общество, 27.02.2022
На одном из конкурсов будет разыгран баран
На севере Бурятии возможен сход снежных лавин
На севере Бурятии возможен сход снежных лавин
Общество, 27.02.2022
Туристам советуют воздержаться от походов в горы
У пригородного села в Бурятии появятся флаг и герб
У пригородного села в Бурятии появятся флаг и герб
Общество, 27.02.2022
Победитель конкурса получит 20 тысяч
В Бурятии за сутки выявили 847 случаев COVID-19
В Бурятии за сутки выявили 847 случаев COVID-19
Общество, 27.02.2022
Скончались семь пациентов с коронавирусом
В Тайшете инспектора ДПС подозревают в получении взятки
В Тайшете инспектора ДПС подозревают в получении взятки
Общество, 27.02.2022
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Жительнице Бурятии назначили обязательные работы за растрату
Жительнице Бурятии назначили обязательные работы за растрату
Общество, 27.02.2022
Свой паспорт и деньги доверила ей пенсионерка
Житель Иркутской области перечислил мошенникам миллион
Житель Иркутской области перечислил мошенникам миллион
Общество, 27.02.2022
Мужчина думал, что зарабатывает в Интернете
Улан-удэнец победил в передаче «Игра в кино»
Улан-удэнец победил в передаче «Игра в кино»
Общество, 27.02.2022
Молодой человек выиграл 51 тысячу рублей
В Бурятии ветреная погода
В Бурятии ветреная погода
Общество, 27.02.2022
Местами ожидаются умеренные снегопады
Более 950 улан-удэнцев встали на «Лыжню России»
Более 950 улан-удэнцев встали на «Лыжню России»
Общество, 26.02.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^