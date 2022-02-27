Устанавливается причина обвала, полицейские просматривают камеры видеонаблюдения
Сегодня утром, 27 февраля, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» обнаружены осколки облицовочной плитки. На место происшествия выехали сотрудники полиции и представители Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ, в чьём ведении находится сквер. ⠀
- Сейчас устанавливается причина обвала, проводится экспертиза, полицейские просматривают камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, не исключены хулиганские действия, - сообщили в администрации города.
В ближайшее время плитка будет восстановлена силами подрядчика в рамках гарантийного обслуживания. При выявлении виновника средства за ремонт будут взысканы с нарушителей.
В Улан-Удэ на мемориале обвалилась облицовочная плитка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Устанавливается причина обвала, полицейские просматривают камеры видеонаблюдения
Незаконная деятельность осуществлялась в одном из торговых центров города
На одном из конкурсов будет разыгран баран
Акция состоялась в селе Максимиха
Туристам советуют воздержаться от походов в горы
Победитель конкурса получит 20 тысяч
Скончались семь пациентов с коронавирусом
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Свой паспорт и деньги доверила ей пенсионерка
Мужчина думал, что зарабатывает в Интернете
Молодой человек выиграл 51 тысячу рублей
Местами ожидаются умеренные снегопады
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Авианаправление пользуется спросом
В его рамках пройдут командные соревнования по поиску бипера и транспортировке пострадавших