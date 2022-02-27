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В Улан-Удэ на мемориале обвалилась облицовочная плитка

В Улан-Удэ на мемориале обвалилась облицовочная плитка
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
Устанавливается причина обвала, полицейские просматривают камеры видеонаблюдения

Сегодня утром, 27 февраля, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» обнаружены осколки облицовочной плитки. На место происшествия выехали сотрудники полиции и представители Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ, в чьём ведении находится сквер. ⠀

- Сейчас устанавливается причина обвала, проводится экспертиза, полицейские просматривают камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, не исключены хулиганские действия, - сообщили в администрации города.

В ближайшее время плитка будет восстановлена силами подрядчика в рамках гарантийного обслуживания. При выявлении виновника средства за ремонт будут взысканы с нарушителей.
мемориальный комплекс

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