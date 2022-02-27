В Улан-Удэ на мемориале обвалилась облицовочная плитка

Устанавливается причина обвала, полицейские просматривают камеры видеонаблюдения



Сегодня утром, 27 февраля, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» обнаружены осколки облицовочной плитки. На место происшествия выехали сотрудники полиции и представители Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ, в чьём ведении находится сквер. ⠀



- Сейчас устанавливается причина обвала, проводится экспертиза, полицейские просматривают камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, не исключены хулиганские действия, - сообщили в администрации города.



В ближайшее время плитка будет восстановлена силами подрядчика в рамках гарантийного обслуживания. При выявлении виновника средства за ремонт будут взысканы с нарушителей.

