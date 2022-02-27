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В Бурятии на льду Байкала нарисовали снежную открытку

В Бурятии на льду Байкала нарисовали снежную открытку
Общество,  Фото:скриншот
Акция состоялась в селе Максимиха

Жители Бурятии приняли участие во всероссийской акции «Снежная открытка» и создали открытку из снега на льду Байкала в селе Максимиха. Акция проводится по всей России в память о Валерии Мельникове, придумавшем создавать открытки из снега на льду рек и озер. Об этом сообщили в региональном правительстве.

 

Валерий Мельников из села Марково Амурской области больше 10 лет выходил на лед реки Хомутина и рисовал новогодние открытки. Одинокий и лишившийся много лет назад слуха, художник-самоучка. Он делал это, по словам самого Валерия, чтобы порадовать местную детвору. Не гнался за благодарностью или славой, никого не просил о помощи и в одиночку создавал новогоднее чудо на льду.

- Он говорил, что у нас в жизни очень много зла, негатива, проблем и хотел, чтобы люди просто улыбались. Как он говорил: «Вот они увидят открытку, проходя или проезжая мимо, улыбнутся и станут добрее». Вот такой у него был, скажем так, принцип. Он делал добро и ничего не просил взамен», - рассказывает о Валерии Мельникове главный редактор «Амурской правды» Елена Павлова.

Валерия Константиновича Маркова не стало осенью 2020 года. В память о земляке жители Амурской области стали рисовать снежные открытки на льду, а в 2021 году фестиваль «Чудеса на льду» стал всероссийским. Его поддержало министерство природных ресурсов и экологии России.

В этому году первая снежная открытка в память о народном художнике появилась на льду Байкала. Акция состоялась в селе Максимиха при поддержке туристского информационного центра «Байкал» и гостевого дома «Кумуткан». Жители Бурятии, принимавшие участие в акции, выразили надежду, что она станет ежегодной и в Бурятии.
Байкал открытка

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