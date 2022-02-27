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Улан-удэнцев приглашают на народное гуляние «Масленица – 2022»

Улан-удэнцев приглашают на народное гуляние «Масленица – 2022»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На одном из конкурсов будет разыгран баран

6 марта с 13:00 часов гости Этнографического музея народов Забайкалья смогут увидеть программу «Широкая Масленица», подготовленную совместно с Городским культурным центром.

- Красочное действо позволит каждому посетителю музея окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его традициями и колоритом, - отмечают в музее.

Гости праздника смогут не только познакомиться с обычаями проводов зимы, но и стать участниками игровых анимационных площадок:

- «Встреча» - гостей музея будут приветствовать яркие ростовые куклы и знакомить с навигационной картой праздника, чтобы гости посетили каждую игровую площадку;

- «Заигрыш» - стилизованная площадка - мир песни, где можно будет исполнить не только русские народные песни, но и песни разных народов мира, попробовать себя в различных песенных жанрах;

- «Усладная» - вкуснейшая фуд-кортовая площадка, которую украсит 8-метровая Масленичная кукла. Посетители смогут отведать вкусные лакомства и принять участие в традиционном приготовлении масленичных блинов;

- «Кадрильная» - для тех, кто любит танцевать. Посетители смогут потанцевать русские народные танцы, поводить хороводы, принять участие в мастер-классе по русской народной кадрили и другим народным танцам;

- «Ярмарочная» - центральное место празднования «Широкой Масленицы», расположенное на главной сцене. Здесь для гостей музея выступят творческие коллективы. Посетители смогут принять участие в народных забавах, играх и самом грандиозном конкурсе масленичного гуляния - «Взятие ледового столба», который порадует своих покорителей ценными призами;

- «Блинная» – фуд-кортовая блинная станция с пирогами, вкусными блинами, ароматным чаем, которую дополнит продуктовая ярмарка мёда, чая и орехов;

- «Потешная» - площадка с задорными народными играми для детей, в которых можно поучаствовать самым маленьким гостям празднования, получить сладкие призы и зарядиться веселым настроением;

- «Масленичный экстрим» - это особая анимационная площадка для тех, кто хотел бы что-нибудь покорить, преодолеть, пересечь. Гости музея смогут принять участие в экстремальных соревнованиях, от которых получат большое удовольствие и, конечно, призы. Любители экстрима смогут посоревноваться в силе и ловкости во время спортивных игр. Победитель силового масленичного экстрима получит половину туши свиньи.

- Мы чтим традиции и проведём самый зрелищный и любимый посетителями конкурс «Взятие ледового столба», где будет разыгран баран и много других ценных и памятных призов. Праздник дополнит красочная ярмарка от ремесленников Бурятии. Гости праздника смогут сделать памятные фотографии в новых фотозонах с участием шумных, весёлых и ярких скоморохов, - сообщили здесь.

Рядом с весенней фотозоной будет установлен сундук, куда каждый посетитель обязательно должен сбросить своё заветное желание, записанное на бумаге. Сундук во время шествия перенесут к масленичному чучелу, и каждое пожелание будет переложено в кармашек куклы. Сожжение чучела состоится в 16:00 часов. По народному поверью, если сжечь заветное желание с чучелом в прощеное воскресенье, то встреча весны обязательно начнётся с радостных хлопот, а ваше желание обязательно сбудется.

Для гостей праздника будет организована большая автостоянка на поляне конечной остановки маршрута № 37, откуда будут курсировать бесплатные автобусы до музея и обратно.

Возрастное ограничение – 0+

Масленица Праздники

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