Туристам советуют воздержаться от походов в горы
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 февраля в Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход снежных лавин. В связи с этим, туристам рекомендуют воздержаться от походов в горы.
Снежная лавина - это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.
- Следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды, - отметили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Сотрудники МЧС России советуют туристическим и альпинистским группам перед выходом на нитку маршрута всегда уточнять прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски, знать особенности маршрута, физически и технически быть готовым к горовосхождению и соблюдать меры безопасности. Телефон пожарно-спасательной службы «101».
На севере Бурятии возможен сход снежных лавин
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