У пригородного села в Бурятии появятся флаг и герб

Победитель конкурса получит 20 тысяч
11 февраля конкурсная комиссия Сотниковского поселения определила новую символику поселения - флаг и герб. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».
Автор — Юлия Мунханова. Она получит главный приз - 20 000 рублей.
В пояснительной записке говорится, что в основе работы, проекта герба, - желание показать богатство истории, культурной и духовной жизни села, отразить географические особенности и сельскохозяйственное значение.
Согласно протоколу комиссии, на конкурс были представлены три варианта. За вариант Юлии Мунхановой, которая, к слову, отправила две работы, проголосовали большинство членов комиссии.
Победитель конкурса получит 20 тысяч
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