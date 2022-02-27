У пригородного села в Бурятии появятся флаг и герб



















11 февраля конкурсная комиссия Сотниковского поселения определила новую символику поселения - флаг и герб. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».Автор — Юлия Мунханова. Она получит главный приз - 20 000 рублей.В пояснительной записке говорится, что в основе работы, проекта герба, - желание показать богатство истории, культурной и духовной жизни села, отразить географические особенности и сельскохозяйственное значение.Согласно протоколу комиссии, на конкурс были представлены три варианта. За вариант Юлии Мунхановой, которая, к слову, отправила две работы, проголосовали большинство членов комиссии.