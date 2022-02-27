В районе Бурятии открылась новая пожарная часть

Общество, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

В зоне покрытия пожарной части №64 находятся 9 населённых пунктов



Территория Заиграевского района составляет более 6000 кв. км., на которой дислоцируются 7 пожарных частей Государственной противопожарной службы, которые прикрывают 45 населённых пунктов с населением более 49 000 человек.



25 февраля в селе Унэгэтэй открыли новое здание 64 пожарной части 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии. Здание, в котором ранее располагалась пожарная часть №64, признано аварийным и было построено совхозом «Унэгэтэйский» в 1987 году.



Сегодня в Унэгэтэйской пожарной части несут службу профессионалы своего дела, пожарные, которые осуществляют тушение не только пожаров, но проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Штатная численность личного состава составляет 6 единиц личного состава, на вооружении находится пожарная техника, которая, несмотря на длительный срок эксплуатации, способна выполнять задачи по защите населения и территорий от пожаров, чрезвычайных ситуаций и ДТП.



- Правительство Республики Бурятия делает большой вклад в развитие безопасности на территории республики, и один из прекрасных моментов - это создание и открытие новой части. На сегодняшний день не каждый субъект РФ может похвастаться тем, что построил новую пожарную часть. Это комфортные условия для сотрудников, которые будут служить в этой части, хорошие условия для обслуживания техники. Теперь жители смогут с уверенностью ждать своевременной квалифицированной помощи от сотрудников государственной противопожарной службы, - отметил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по республике, полковник внутренней службы Евгений Шангин.



В зоне покрытия пожарной части №64 находятся 9 населённых пунктов, это – с. Унэгэтэй, Новая Курба, Старая Курба, Первомаевка, Петропаловка, Красный Яр, улус Ангир, Шулуты, Хара-Шибирь с численностью населения более 4 тыс. человек, сообщают в ГУ МЧС России по Бурятии.

