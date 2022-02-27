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Жительнице Бурятии назначили обязательные работы за растрату

Жительнице Бурятии назначили обязательные работы за растрату
Общество,  Фото:pixabay.com
Свой паспорт и деньги доверила ей пенсионерка

Бичурским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в краже.

Так, в октябре 2021 года в ходе застолья пенсионерка передала на временное хранение знакомой 15 тысяч рублей и свой паспорт, после чего ушла домой. В тот же вечер её приятельница совершила растрату этих средств, расплачиваясь в кафе за покупку спиртного. На чужие деньги она также купила продукты и мобильный телефон.

Таким образом, женщина причинила потерпевшей значительный материальный ущерб. На следующий день, когда пенсионерка попросила знакомую вернуть ей паспорт с деньгами, то последняя ей сообщила, что деньги потратила.

Позже действия женщины были переквалифицированы на ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В качестве обстоятельств, смягчающих ей наказание, суд учёл, в том числе полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, а также добровольное возмещение в полном объёме ущерба, принесение извинений потерпевшей.

Жительнице Бурятии судом было назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в суде.


суд

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