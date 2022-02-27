Улан-удэнец победил в передаче «Игра в кино»



Звукооператор из Улан-Удэ Пурбо Ринчинов победил в программе «Игра в кино» (12+), которая выходит на канале «Мир 24». Шоу вышло в эфир накануне, 25 февраля.



Соревновался житель бурятской столицы с Дмитрием Громовым, предпринимателем из Орла, и Анастасией Коробейниковой, менеджером по продажам из Санкт-Петербурга.





Пурбо Ринчинов в начале телепередачи признался, что его любимый киножанр – триллер. «Первый триллер - советский, который я посмотрел, это «Злой дух Ямбуя» (12+). Очень страшный фильм про геодезистов, которые заблудились в лесу. Всем советую, очень страшно», - рассказал молодой человек.



На протяжении передачи улан-удэнец отставал от участников , но смог выйти в финал и впоследствии выиграть. Пурбо досталась 51 тысяча рублей.



Справка:



«Игра в кино» (12+) — викторина о советских фильмах, где участники смотрят кино и получают за это деньги. Максимальный главный приз в финале — 60 000 рублей. Премьера киновикторины состоялась 9 апреля 2018 года на телеканале «МИР». Ведущий — Сергей Белоголовцев.

