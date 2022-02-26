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Более 950 улан-удэнцев встали на «Лыжню России»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Сегодня в спортивно-оздоровительном лагерь «Зорька» на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ состоялась XI открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В мероприятии участвовало 958 человек, сообщили в пресс-службе республиканского министерства спорта. Среди них были детсадовцы, школьники, студенты, рабочие, пенсионеры.

- Быть здоровым — это модно! – призывают в минспорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее проведение «Лыжни России» перенесли до стабилизации эпидемиологической ситуации.
спорт лыжные гонки

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