«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Сегодня в спортивно-оздоровительном лагерь «Зорька» на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ состоялась XI открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
В мероприятии участвовало 958 человек, сообщили в пресс-службе республиканского министерства спорта. Среди них были детсадовцы, школьники, студенты, рабочие, пенсионеры.
- Быть здоровым — это модно! – призывают в минспорта.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее проведение «Лыжни России» перенесли до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Более 950 улан-удэнцев встали на «Лыжню России»
Общество, Фото:
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