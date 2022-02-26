Более 950 улан-удэнцев встали на «Лыжню России»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



Сегодня в спортивно-оздоровительном лагерь «Зорька» на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ состоялась XI открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».



В мероприятии участвовало 958 человек, сообщили в пресс-службе республиканского министерства спорта. Среди них были детсадовцы, школьники, студенты, рабочие, пенсионеры.



- Быть здоровым — это модно! – призывают в минспорта.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее проведение «Лыжни России» перенесли до стабилизации эпидемиологической ситуации.

