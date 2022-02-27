Местами ожидаются умеренные снегопады
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 февраля по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 16 м/с, позёмка, слабые метели. Температура днём 2-7, местами 8-13 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём 2-4 мороза.
В Бурятии ветреная погода
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