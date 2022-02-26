Лучники Бурятии завоевали пять медалей на чемпионате мира

В личном зачёте также не нашлось равных спортсменке из Бурятии. Татьяна Андриевская – новоиспечённый чемпион мира.



Александр Гомбожапов стал вторым лучником мира, завоевав серебро чемпионата. Совсем немного не хватило спортсмену, чтобы одолеть соперника из США Мэтта Штуцмана.





Ещё одну серебряную медаль Татьяна Андриевская завоевала в команде с Дижоевой Анастасией из Московской области.В личном первенстве ещё одна медаль чемпионата мира завоёвана бурятским лучником. Баир Шигаев стал бронзовым призёром.