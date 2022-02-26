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Лучники Бурятии завоевали пять медалей на чемпионате мира

Лучники Бурятии завоевали пять медалей на чемпионате мира
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива; buryatiaofficial
Соревнования проводились среди спортсменов с ПОДА

На чемпионате мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), проходящем в Дубае, лучники из Бурятии достойно представили республику. Они завоевала две золотых, две серебряных медали и одну бронзу.

-Поздравляем наших земляков Баира Шигаева и Татьяну Андриевскую с завоёванным золотом в командном миксе чемпионата мира, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.


В личном зачёте также не нашлось равных спортсменке из Бурятии. Татьяна Андриевская – новоиспечённый чемпион мира.

Александр Гомбожапов стал вторым лучником мира, завоевав серебро чемпионата. Совсем немного не хватило спортсмену, чтобы одолеть соперника из США Мэтта Штуцмана.



Ещё одну серебряную медаль Татьяна Андриевская завоевала в команде с Дижоевой Анастасией из Московской области.

В личном первенстве ещё одна медаль чемпионата мира завоёвана бурятским лучником. Баир Шигаев стал бронзовым призёром.
спорт лучники правительство РБ

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