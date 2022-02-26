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Самолёты из Улан-Удэ в Монголию будут летать два раза в неделю

Самолёты из Улан-Удэ в Монголию будут летать два раза в неделю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Авианаправление пользуется спросом

Рейс «Улан-Удэ - Улан-Батор» будет летать два раза в неделю. Об этом сообщил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Благодаря обращению главы Бурятии вчера на Всероссийском оперштабе, принято решение увеличении рейсов в Монголию! Рейс очень популярен, и наши партнёры авиакомпания «Хунну Эйр» (Hunnu Аir) уже готовятся к открытию второй частоты, - написал Дмитрий Гармаев на своей странице в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», пассажирское авиасообщение между Россией и Монголией, прерванное весной 2020 года из-за пандемии, возобновилось 11 декабря 2021 года.
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