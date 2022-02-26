В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД помогли девочке, потерявшей ключи

Школьница промочила ноги и озябла



Днём 25 февраля на улице Комсомольская в Улан-Удэ к сотрудникам ДПС обратилась заплаканная 11-летняя девочка.



Школьница рассказала автоинспекторам, что потеряла ключи от квартиры и не знает, что делать. Сотового телефона при себе не было, номер телефона мамы девочка не помнила. Школьница промочила ноги, озябла и растерялась.



Сотрудники полиции усадили её в патрульный автомобиль, успокоили и доставили до дома, где живёт бабушка.



Дядя девочки поблагодарил автоинспекторов за неравнодушие, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

