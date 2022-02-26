Школьница промочила ноги и озябла
Днём 25 февраля на улице Комсомольская в Улан-Удэ к сотрудникам ДПС обратилась заплаканная 11-летняя девочка.
Школьница рассказала автоинспекторам, что потеряла ключи от квартиры и не знает, что делать. Сотового телефона при себе не было, номер телефона мамы девочка не помнила. Школьница промочила ноги, озябла и растерялась.
Сотрудники полиции усадили её в патрульный автомобиль, успокоили и доставили до дома, где живёт бабушка.
Дядя девочки поблагодарил автоинспекторов за неравнодушие, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД помогли девочке, потерявшей ключи
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